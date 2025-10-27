Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika republike Miloš Vučević povodom obeležavanja godinu dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu rekao je da će blokaderi na čudan način odavati poštu i da će prikazati sve što nije u duhu naše vere, kulture i običaja.

"Sve što budu radili 1. novembra najmanje će imati veze sa tragedijom, ja ne mislim da je to "dan D". Videćemo čudni način odavanja pošte poginulima. Čudan, ne u duhu naše vere, kulture i običaja", rekao je Vučević.

Naspram onoga što smo do sada imali priliku da vidimo, Vučević je rekao da će i tog dana blokaderi maltretirati građane.

"Maltretiraće građane Novog Sada, e onda če opet izaći sa nekim zahtevima ili nekim rokovima, ultimatumima, možda neko pokuša nasilje, policija će u skladu sa ustavima i zakonima reagovati i to je to", rekao je on.

Podsetimo, kako smo i ranije pisali, novosadska tragedija, koja je bila užasan šok za sve nas i zbog koje tuga i dalje traje, neprestani je poligon u rukama blokadera za njihove političke ciljeve. Tako se i njena godišnjica 1. novembra već uveliko koristi za plasiranje istih poruka, za podsticanje još veće napetosti, za manipulaciju emocijama svih građana Srbije, a najviše građana Novog Sada.