On se oglasio na društvenoj mreži "X", nakon što je premijer Crne Gore Milojko Spajić izjavio sinoć da će ta zemlja hitno ukinuti bezvizni režim sa Turskom.

"Nakon manje od 20 dana. Da li Beograd kažnjava Tursku preko CG?", napisao je Fejzić, objavivši fotografiju teksta sa naslovom "Vučić napao Tursku: Znamo šta planirate..."

Podsetimo, Vučićeve reči odnose se na to što je Turska 8. oktobra dopremila dronove prištinskim vlastima, što je protivno Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244 i Povelji UN.

On je tada naglasio da je užasnut ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244.

U Podgorici su nakon napada trojice Turaka i ranjavanja Podgoričanina M.J. građani spontano izašli na ulice i započeli proteste.

"Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost Zapadnog Balkana i da ponovo sanja obnovu Otomanske imperije. Srbija je mala zemlja, ali smo dobro razumeli poruku!", istakao je tada predsednik Vučić u objavi na "X".

Kako se krši Rezolucija 1244

Podsetimo, prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, KFOR je jedina oružana sila na KiM, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.

Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno pređašnje tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji tzv. KBS u vojsku.