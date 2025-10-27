Slušaj vest

Vučević kaže da su svi zapanjeni, te da je izbegnut najgori scenario.

- Svi su zapanjeni s onim što se desilo na platou ispred Narodne skupštine i žele brz oporavak Milanu. Niko neće da učestvuje u tome da brat udari na brata. To je najpodlije što može da se desi. Izbegli smo najgori scenario. Ono što mene plaši je politička priprema za to i amnestiranje napadača. To je opasnije. Prvo imate pumpanje da je taj Ćacilend pogano mesto, gde su ćacad, da to mora da se očisti. Smanjuju priču o 25.000 nezakonitih blokada i jedno mesto apostrofiraju kao problematično. Potom imaju medijsku pripremu da to brane. Čuli ste od blokadera da je kriv ovaj što je upucan, jer izaziva teroristu jer sedi u šatoru. Bojim se da se u medijima olako pređe preko toga - rekao je Vučević.

Skandalozne reči Pajtića

Vučević smatra da je objašnjenje Bojana Pajtića povodom napada isred Skupštine skandalozno.

- Imali ste Mariniku Tepić, njihovo objašnjenje zašto se to desilo, skandaloznim objašnjenjem profesora na Pravnom fakultetu, a govorim o Bojanu Pajtiću, koji kaže da je kriv Vučić i ovi što sede u Ćacilendu. U prevodu, nije kriv razbojnik, nego vlasnik stana - naveo je Vučević.

On je potom naglasio da su se ljudi u Srbiji oslobodili straha i bojazni oko svega čime su bili izloženi prethodnih skoro 12 meseci, da su siti laži i prevara i da žele da se vrate normalnom životu.

- Bila je super atmosfera u Požarevcu, čuo sam da je u Kraljevu i Vranju bilo dostojanstveno, svečarski. Kad se sretnete s ljudima koji isto razmišljaju - da su deca u školama, studenti na fakultetima, da se takmičimo s drugim državama ko ima više auto-puteva - bude dobra atmosfera. Vidite da su se ljudi oslobodili tog straha i pritiska. Zanima ih kako da žive bolje. Generalno smo bliži normalnom životu, ali naravno da će biti još izazova. Siti su tih laži i trikova. Žele da se vrate osnovnim vrednostima. Razmere pogubne politike ćemo osetiti u godinama pred nama. Nije fer da uzurpirate fakultete i odatle se bavite politikom. Lepo formirajte udruženja, stranke - rekao je Vučević na televiziji PRVA.

"Upotrebili su sve trikove"

Vučević je rekao da će obeležavanje 1. novembra početi samo formalno ispred Železničke stanice.

- Oni će formalno početi skup ispred Železničke stanice. Ništa nema veze sa nesrećom. Sve smo to već videli, zar te šetnje nisu bile u februaru, pa 1. marta Niš. Valjda da bi imali šta da pričaju do 1. novembra, da drže temu aktuelno. Oni od toga prave spektakl. Problem je šta je njihov cilj. Ako oni budu rekli da ne garantuju šta će biti, onda očekujte nasilje. Imate izjave blokaderskih vođa da će Vučić biti kriv. Kakve to veze ima s gubitkom 16 života i bolom tih porodica? Kad oni razbiju nečiju glavu ili izlog onda će kao institucije raditi bolje? Sve trikove koje možete zamisliti su upotrebili u ovih godinu dana. Nemam ni najmanju sumnju, ako neko bude vršio nasilje, da će država reagovati u skladu s Ustavom i zakonima. Država ima snagu da primeni zakon prema svima - naveo je Vućević.