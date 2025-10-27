Slušaj vest

"Naš zajednički cilj ostaje jasan, a to je očuvanje stabilnosti, fiskalne discipline i dalji ekonomski rast zasnovan na odgovornim politikama i reformama", naveo je Vučić na Instagramu i naglasio da Srbija dosledno ispunjava obaveze iz aktuelnog aranžmana sa MMF-om i pokazuje da je pouzdan i predvidiv partner.

Predsednik je dodao da je razgovarano o ključnim temama, među kojima su fiskalna pravila i važnost ispunjenja ciljanog deficita, povećanje plata u javnom sektoru u skladu sa dogovorenim okvirom, kao i fiskalni rizici koji se odnose na javna preduzeća i lokalne samouprave.

Dodao je da je posebna pažnja posvećena i merama za ograničavanje trgovinskih marži, novim zakonskim rešenjima u oblasti tržišne regulative i zaštite potrošača, kao i planovima za dalju liberalizaciju tržišta i jačanje konkurencije.

"U fokusu su bila i pitanja nastavka reformi u poreskoj upravi, unapređenje javnih investicija, modernizacija energetskog sektora, kao i mogući scenariji vezani za NIS i mere koje preduzimamo radi očuvanja sigurnosti snabdevanja i stabilnosti tržišta energenata", naglasio je Vučić.

Prema njegovim rečima, razgovarano je i o sprovođenju projekata u okviru programa "Skok u budućnost - Srbija 2027", koji će doprineti ubrzanju privrednog rasta i stvaranju novih radnih mesta.

"Iako suočeni sa velikim izazovima, izazvanim trgovinskim nesuglasicama i tarifnim uslovljavanjima, uveren sa da ćemo kroz nastavak saradnje sa MMF-om nastaviti da jačamo otpornost naše ekonomije, čuvamo makroekonomsku stabilnost i obezbedimo još bolje uslove za investicije, razvoj i viši životni standard građana Srbije", zaključio je predsednik Vučić.