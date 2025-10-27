Profesorka u penziji FPN i članica političkog saveta Pokret slobodnih građana Jelena Đorđević za N1 izjavila je da trenutna vlast vrši tihi genocid! Ona je takođe iznela strašne uvrede na račun visokih državnih funkcionera nazivajući ih "totalno neobrazovanim, na najnižem civilizacijskom nivou", "prostacima", navodeći da "vlast širi paranoju" - dok upravo ona svojim izlaganjem čini upravo to - širi strah, mržnju i paniku, sve naočigled voditelja koji joj dopušta takve uvrede.

"Ovaj populistički režim, prostački, režim koji je zasnovan na ljudima totalno neobrazovanim, na najnižem civilizacijskom nivou, kultura zaista predstavlja višak. Kultura je nešto što može da se zgazi, na šta može da se pljune jer ova vlast jedino zna tako da reaguje, da pljune. Pored svega što je ova vlast učinila u domenu ekonomije, to jest korupcije, krađe i tako dalje. Ono što ogroman broj ljudi u ovoj zemlji uznemiruje i čini da je život ovde nepodnošljiv jeste upravo taj prostakluk. Te strašne reči, ta paranoja koja se širi, taj nedostatak smisla koji ljudi, pojedinci, stručnjaci, obrazovani, ljudi koji žele da žive imaju u ovoj zemlji. Način na koji ova vlast ispoljava svoju moć je do te mere destruktivna da je moguće govoriti čak o nekom pritajenom, tihom genocidu. Ljudi su ubijeni u pojam", rekla je Jelena Đorđević.