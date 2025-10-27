Slušaj vest

Blokaderski mediji, na čelu sa Novom i Danasom u susret 1. novembru, godišnjici pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, uporno huškaju građane na sukobe sa predstavnicima države kako bi izazvali nove tenzije i sukobe! Neistinitim izveštavanjem pokušavaju da ubede građane Srbije da im vlast sprema nekakvu odmazdu i pokušava da ih zastraši, a sve kako bi mobilisali što više ljudi da dođu u Novi Sad 1. novembra. Istina je, međutim, da je jedino što su predstavnici države, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, radili jeste da su pozivali na dostojanstven i miran pomen nastradalima, govorili da ne očekuju nikakvo vanredno stanje tog datuma, ali i da će policija čak biti neprimentna ukoliko ne bude sukoba i napada!

Tako je dnevni list "Nova" osvanuo danas sa naslovnom stranom "Vlast u panici seje strah i sluđuje građane", dok "Danas" kao glavnu najavu donosi tekst "Potpaljivanje besa prema studentima"!

Huškanje na sukobe

Zanimljivo je da ni u jednom segmentu tekstova ovi mediji ne nude konkretan dokaz ili bar nečiju izjavu gde je vlast pokušala da "seje strah", "sludi građane", "potpaljuje bes" ili "paniči".

Šta više, jedini koji unose paniku i pokušavaju da izazovu nemiri su upravo blokaderi, pa smo tako prošle nedelje imali pucnjavu i pokušaje paljenja šatora isprede Skupštine Srbije kada je blokader Vladan Anđelković upucao njemu nepoznatog Milana Bogadanovića jer "su ga nervirali šatori ispred Skupštine" , kako je odmah sam priznao u svom isakazu. Iako su isti ti mediji pokušali sve da predstave prvo kao lični sukob, a nakon pojave snimka koji je sve dokazao, da relativizuju ceo slučaj, a čak je i tada predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao na mir, ali i kazao da "osveta ne sme da postoji" i "upozorio sve da to ne čine"!

Snimak pucnjave ispred Skupstine

- Moj poziv normalnoj Srbiji, i onima koji drugačije razmišljaju od blokadera, video sam koji je bes izazvalo ovo, oni koji su protiv blokadera hoće da se okupljaju, a ja ih molim da to ne čine. Osveta nikom nije donela dobro. Osveta ne sme da postoji i upozoravam sve da to ne čine. Nama je potreban mir i stabilnost i mi ćemo to da uradimo - kazao je odmah pucnjave ispred Skupštine predsednik Vučić, koji je i pre ovoga više puta ponovio da će "1. novembar biti dan kao i svaki drugi, osim što će oni ljudi koji su verujući otići u crkvu, zapaliti sveću i ponašati se odgovorno prema porodicama stradalih."

Na svoju naslovnu stranu, list Nova je kao "krucijalni dokaz" svojih tvrdnji da vlast poziva na nasilje stavila deo odgovora ministra za javna ulaganja i predsednika IO SNS Darka Glišića, iz intervjua za Kurir od 5. oktobra. Glišić je na naše pitanje šta očekuje 1. novembra, odgovorio da očekuje "najveće moguće nasilje, jer blokaderi to vide kao poslednju šansu".

Međutim, čak i ove rečenice su izvučene iz konteksta, jer je ministar Glišić jasno obrazložio zašto smatra da će blokaderi tog dana pokušati da izazovu nasilje:

Nasilje blokadera

- Blokaderi su se nadali da će se opet desiti neka tragedija, pa da ih podigne. Kada su videli da nečeg takvog, Bogu hvala, nema, pokušavaju da kroz izbore sebi napune rezervoare za neke nove proteste, demoliranje, razbijanje, spaljivanje, prolivanje krvi na ulicama, a kao krajnji i jedini cilj - dolazak na vlast mimo volje naroda. Oni znaju da ne mogu da pobede na izborima, znaju da nemaju većinu - kazao je Glišić za Kurir 5. oktobra.

I ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je pre nekoliko dana da će 1. novembra, za kada su blokaderi najavili okupljanje u Novom Sadu, policija "strogo kao i uvek, biti čak i neprimetna ukoliko ne bude napada, sukoba i remećenja javnog reda i mira".

Izgleda da je upravo najava državnih zvaničnika da će policija i država raditi svoj posao i sprečiti potencijalne sukobe i nasilje, toliko uznemirila blokadere da su se osetili ugroženo, pa su odlučili da održavanje javnog reda i mira predstave kao "sejanje straha", "potpaljivanje besa" ili "paniku vlasti".

Međutim, iz priloženog se vidi, da jedini koji istinski pokušavaju da "seju strah i slude građene" su upravo ovi mediji.