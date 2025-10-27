Slušaj vest

- Imao sam čast da se oprostim od ambasadora Dojkova, kome sam zahvalio na izuzetnom doprinosu razvoju odnosa naših dveju zemalja tokom njegovog mandata. Srbija i Bugarska imaju dugogodišnje prijateljske i dobrosusedske odnose, zasnovane na uzajamnom poverenju i zajedničkoj viziji regionalnog razvoja - istakao je predsednik Aleksandar Vučić.

Istakao je da su tokom mandata ambasadora Dojkova ostvareni značajni projekti u oblasti saobraćaja, energetike i kulture, koji doprinose jačanju ekonomskih i društvenih veza.

- Verujem da će saradnja i dalje jačati, a ambasadoru želim mnogo uspeha u daljem radu i da, gde god bio, ostane iskren prijatelj Srbije.

Ne propustitePolitika"NAŠ ZAJEDNIČKI CILJ OSTAJE JASAN" Predsednik Vučić posle važnog sastanka: Srbija dosledno ispunjava obaveze iz aktuelnog aranžmana s MMF-om kao pouzdan partner
Screenshot 2025-10-27 112714.jpg
Politika"VUČIĆ JE KRIV ZA SVE, I TAČKA" Iz crnogorskog ugla: "Najlakše je pronaći krivca koji ne živi ovdje, kriv za tuču na Zabjelu, za kišu, za nepropisno parkiranje"
IMG-20251009-WA0230.jpg
Politika"NEKI MISLE DA ĆE 1. NOVEMBRA PROMENITI VLAST NA TALASU NEZADOVOLJSTVA I ŠOKA" Jovanov: Pristojni ljudi će odati poštu, dok oni budu pravili "žurku"
WhatsApp Image 2025-03-11 at 1.47.05 PM (2).jpeg
Politika"PONOVO ĆE IZAĆI SA NEKIM ZAHTEVIMA, NEKIM ROKOVIMA..." Vućević o skupu blokadera za 1. novembar: Sve što budu radili najmanje će imati veze sa stradalima
Screenshot 2025-10-22 172458.png