Svečani čin lomljenja slavskog kolača obavljen je u 12 časova, u prostorijama centrale Stranke na Novom Beogradu.

Slavski kolač su sa sveštenikom prelomili predsednik SNS Miloš Vučević i ministri Siniša Mali i Darko Glišić.

Ministar Siniša Mali je pozdravio sve prisutne, i istakao da mu je mnogo drago što su se okupili u prostorijama SNS.

- Sveta Petka je zaštitnica našeg doma i žena, dece i starih. Proteklih godinu dana nije bilo nimalo jednostavno za sve nas. Od zloupotrebe tragedije, pokušaja obojene revolucije, nasilja, blokada. Pokušali su da Srbiju vrate u prošlost. Videli smo spaljivanje naših prostorija, nasilje prema našim članovima, sve smo to videli za ovih godinu dana - rekao je ministar.

On kaže da niko neće uspeti da zaustavi rast i razvoj Srbije.

- Sačuvali smo mir i stabilnost, i nastavljamo da se ekonomski razvijamo. Gradimo vrtiće, puteve, bolnice, sa radošću čekamo Ekspo. Uradili smo to ne samo zato što smo najveća politička organizacija, već zato što smo velika porodica. Porodica koja ima i svoje mane i vrline, ali porodica koja je pokazala da može da bude složna i jedinstvena. Da nas okuplja ideja snažne i napredne Srbije. I da sledimo ideju predsednika Vučića o ekonomski jakoj i nezavisnoj Srbiji. Mi od te ideje nećemo odustati - naglasio je ministar Mali.

Zahvalio se u ime svih članova SNS i građana Srbije predsedniku Vučiću na ljubavi koju pokazuje prema svojoj zemlji.

- Neka nas zajednički cilj, jaka i snažna Srbija, okuplja svaki dan. Živela Srbija - rekao je Mali.

Posle lomljenja kolača u prostorije SNS stigao je i predsednik Aleksandar Vučić.