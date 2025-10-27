Slušaj vest

Bliži se godišnjica pada nadstrešnjice u Novom Sadu i pogibjie 16 ljudi, a gosti Kurir televizije govorili su o tome šta sve možemo da očekujemo na bezbednosnom i političkom planu pri najavljenom skupu koji će se održati 1. novembra u gradu u kome se tragedija dogodila.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Ibro Ibrahimovic, član Predsedništva SPS, Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost, kao i Darko Obradović, Centar za stratešku analizu.

Marko Miškeljin Foto: Kurir Televizija

Miškeljin: Napad ispred Skupštine je teroristički akt

Miškeljin je o napadu ispred Narodne skupštine govorio kao o terorističkom aktu, navodeći da je u Krivičnom zakoniku pravni okvir za ovakva dela relativno nov:

- Često se ne daje kvalifikacija terorističkog akta, ali se realno u praksi može nazvati tako, jer je to čin nasilja protiv političkog neistomišljenika sa željom da se organizacija ili pojedinac nateraju na neki potez. Po ovome je taj napad teroristički cilj počinjen iz mržnje - kaže Miškeljin.

Predmet pucnjave ispred Skupštine upućen na ocenu JTOK Više javno tužilaštvo u Beogradu dostavilo je Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal na ocenu nadležnosti slučaj protiv Vladana A. (70), koji je 22. oktobra u šatoru ispred Doma narodne skupštine hicima iz pištolja ranio M.B, a potom daljom pucnjavom izazvao požar koji se proširio i na druge šatore, saznaje Kurir. - Predmet protiv Vladana A. upućen je na ocenu JTOK da li se u radnjama osumnjičenog eventualno stiču elementi krivičnog dela terorizam ili drugog krivičnog dela iz nadležnosti JTOK, imajući u vidu sve okolnosti izvršenja krivičnog dela - potvrđeno je Kuriru iz VJT u Beogradu.

On se osvrnuo i na činjenicu da je taj događaj posledica dehumanizacije ljudi koji imaju suprotno političko mišljenje, a veruje da je najopasnija relativizacija ovog napada koja se dešava:

- Posebno je opasna relativizacija pred 1. novembar. Običaj je da imamo kratko pamćenje. Ako se setimo dešavanja pred 15. mart, imali smo grupu ljudi koja je planirala da svojim ponašanjem izazove nasilje i podstakne masu na rušenje državnog poretka - kaže Miškeljin.

Ibro Ibrahimović Foto: Kurir Televizija

Ibrahimović: Mir i bezbednost moraju da budu na prvom mestu

Ibrahimović kaže da iako je skup najavljen kao komemorativan, kada postoji toliko ljudi na jednom mestu uvek postoji opasnost za incidente:

- Naravno da i ovakav skup nosi određene rizike. Bitno je da ljudi koji organizuju ovakve skupove, a mi ni ne znamo ko je organizator, imamo bezimene grupe koje usmeravaju skupove, oni treba da komuniciraju sa policijom. Treba da pokažemo zrelost. Ljudi koji protestuju imaju pravo da iskažu stav i mišljenje, ali mir i bezbednost ljudi treba svima da nam bude na prvom mestu - kaže Ibrahimović.

Pogledajte fotografije sukoba tokom protesta u Novom Sadu:

1/7 Vidi galeriju Napali policiju Foto: Printscreen/X

On dodaje da taj datum oni koji imaju dobre namere treba da iskoriste da pokažu želju da dođe do normalizacije podeljenosti koja nas je dovela do toga da ne možemo ni da saslušamo tuđe mišljenje ukoliko je suprotno našem.

- Prvi novembar je važan za sve nas, da pokažemo poštovanje žrtvama, i ma koliko se razlikovali u mišljenju taj dan treba da iskoristimo da se podsetimo tragičnog događaja i pokažemo poštovanje prema porodicama i žrtvama - kaže Ibrahimović.

Ibrahimović kaže da u slučaju političkog neslaganja njega treba preneti u političke okvire, odnosno debate i Narodnu skupštinu, a ne iznositi ga na ulicu kako bi preko nje došli do vlasti.

- U ratu prvo strada istina, a ovo je rat dezinformacija - kaže Ibrahimović.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

Obradović: Opozicione stranke obezbeđuju logistiku protestima

Obradović veruje da logistiku protestima ne daju bezimene grupe, već opozicione stranke:

- One daju logistiku, disciplinu i tehničku opremu. Ako pravite rođendan sa više od 50 ljudi vi imate logističke probleme. Pravio sam konferencije sa 400 učesnika pa znam koliko je teško organizovati toliko ljudi na jednom mestu - kaže Obradović.

Obradović kaže i da će iz protesta opstati 5% ekstremista, zajedno sa teoretičarima zavere, a to jeste ozbiljna brojka kojom se treba baviti.

"U RATU PRVO STRADA ISTINA, A OVO JE RAT DEZINFORMACIJA" Gosti Kurir televizije o 1. novembru: Treba odati počast žrtvama uprkos političkim razlikama Izvor: Kurir televizija

- Važno je transparentno izveštavanje medija koji će u najmanju ruku primenjivati Tomson-Rojtersov standard za proveru činjenica, ostavljajući prostora za prigovore od strane konzumenata. Kurir kao medij nije učestvovao u ruskoj propagandi i nalazi se visoko na mojoj listi onih koji su objektivno izveštavali po mnogim pitanjima - kaže Obradović.

On apeluje da je bitno da se sada oni koji stoje iza protesta izjasne i kažu da je ovo politički, a ne građanski pokret, pa i da se formira politička lista:

- Kada se politička lista sastavi značajno će opasti podrška, a ona je znantno manja nego što se misli - kaže Obradović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs