Slušaj vest

- Teški su razgovori sa MMF-om, svakako ne laki, za nas je važno da oni u četvrtak potvrde aranžman, a 19. decembra na Svetog Nikolu njihov glavni Bord mora to da potvrdi u Vašingtonu. Za nas je mnogo važno, zbog kreditnog rejtinga i svega drugog. Postoje rizici, najveći rizik je naravno NIS, i to je od presudnog značaja za nas.

- Tako da nadam se da ćemo to uspeti da izguramo kako treba", rekao je Vučić na stranačkoj slavi.

Foto: Nemanja Nikolić

Kako je dodao, ima još nekih drugih, odnosno još dva rizika.

- Ali ta dva rizika smo u stanju da kontrolišemo. Tako da ne mogu da kazem da su dobe vesti, ali dobri, teški, ne laki, ali korisni razgovori", rekao je Vučić novinarima na obeležavanju stranačke slave.

Aleksandar Vučić stigao na slavu SNS Izvor: Kurir