Četiri sudije, koje su izabrane odlukom Visokog saveta sudstva o izboru na sudijsku funkciju, položile su danas zakletvu pred predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić i predsednicom Vrhovnog suda Jasminom Vasović u Skupštini Srbije.

Zakletvu su položile novoizabrane sudije osnovnih sudova u Mionici, Požarevcu, Prokuplju i Kraljevu.

Sudije su izabrane na sednici Visokog saveta sudstva održane dana 6. marta i sudija koja je izabrana na sednici Visokog saveta sudstva 20. marta ove godine, a u skladu sa Zakonom o sudijama, pre stupanja na funkciju, položile su zakletvu pred predsednicom Vrhovnog suda i predsednicom Narodne skupštine.

"Zaklinjem se svojom čašću da ću svoju funkciju vršiti verno Ustavu i zakonu po najboljem znanju i umeću i služiti samo istini i pravdi", glasi zakletva.

Predsednica Ustavnog suda im je čestitala i poručila da veruje da će suditi u skladu sa Ustavom i zakonom.

"Verujem da ćete suditi nezavisno, nepristrasno, u skladu sa Ustavom i zakonom, i da ovo neće biti položena zakletva mrtva sveto slovo na papiru. Da ćete ozbiljno da shvatite reči zakletve i ozbiljno da se pridržavate zakletve", rekla je Vasović.

Nove sudije položile zakletvu u Skupštini Srbije Izvor: Skupština Srbije