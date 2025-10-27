Slušaj vest

On je danas obišao pripadnike Centra atomsko-biološko-hemijske odbrane Komande za obuku u kruševačkoj kasarni "Car Lazar".

Tom prilikom je naglasio da se značaj tog Centra ogleda i u tome što se tu obučavaju i pripadnici stranih oružanih snaga, što potvrđuje međunarodni ugled i poverenje koje naša vojska uživa u svetu.

- Važno je raditi na poboljšanju kapaciteta za smeštaj i obuku kako bi naši pripadnici imali što bolje uslove za rad i sticanje novih znanja. Ministarstvo odbrane nastaviće da ulaže u nabavku nove opreme i dalji razvoj infrastrukture, kao i u celokupno poboljšanje uslova za život i rad u jedinicama Vojske Srbije - rekao je Gašić.

Gašić je istakao da su pripadnici Centra ABHO pokazali spremnost i obučenost da na pravi način reaguju u svakoj situaciji i da svojom stručnošću i predanošću čuvaju bezbednost građana i svoje otadžbine.

Komandant Centra ABHO pukovnik Vladimir Filipović, sa saradnicima, referisao je ministru odbrane o nameni i zadacima Centra, procesu obuke i predlozima za unapređenje stanja, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Nakon sastanka, ministar Gašić obišao je renovirane prostorije za smeštaj vojnika na služenju vojnog roka, prostorije za smeštaj polaznika kurseva, kao i kapacitete za obuku.

Tokom obilaska radiološke i hemijske laboratorije ministru odbrane su predstavljena savremena sredstva za detekciju i dozimetriju i prikazan je deo obuke stalnog sastava i vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije "Septembar 2025".

Tom prilikom, ministar odbrane uverio se da Centar ABHO raspolaže stručnim kadrom i savremenim sredstvima za rad i obuku kao i da su njegovi pripadnici visoko motivisani, obučeni i spremni da izvrše svaki zadatak.

1/11 Vidi galeriju Ministar Gašić u kruševačkoj kasarni Foto: Ministarstvo odbrane

On je istakao značaj Centra ABHO i važnost ulaganja u poboljšanje uslova obuke.

Obilasku su prisustvovali zamenik komandanta Komande za obuku brigadni general Nebojša Cvetković i šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović.