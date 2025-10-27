Slušaj vest

Posle potpunog debakla i niza skandala na strukovnoj konferenciji Visokog saveta tužilaštva na Kopaoniku, kako otkriva izvor iz vrha novosadskog tužilaštva, Republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac izdala je jasnu naredbu svojim saradnicima da su u obavezi da joj „svim sredstvima obezbede glasove 23. decembra ili će ih sve smeniti".

- Ova izjava, koja kruži među tužiocima kao komanda pred izbore za novi sastav Visokog saveta tužilaštva, samo je dodatno uzburkala već teško stanje opšteg nezadovoljstva među tužiocima. To nezadovoljstvo u tužilaštvu vlada zbog pritisaka koje sprovode takozvani „vojvođanski kadrovi“, koje je Dolovac godinama postavljala na ključna mesta. U Vojvodini je, kako kažu, nastao pravi haos - tvrdi naš sagovornik iz novosadskog tužilaštva.

Tatjana Lagumdžija i Ksenija Dajanović Foto: Privatna arhiva

Tatjana Lagumdžija, šefica Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu, telefonom je, kako navodi, kontaktirala više osnovnih i viših tužilaštava u tom regionu, otvoreno preteći onima koji su podržali kandidate koji nisu „Zagorkini“. Kako navode naši izvori, naročito je insistirala da se podrži kandidatura Jovane Dmitrović, inače kume Ivane Pomoriški, koju kako tvrde Dolovac "godinama gura kao svog favorita u strukturi tužilaštva".

- Rečeno je doslovno, "ako ne podržite naše, nećete više biti šefovi“ - kaže jedan od sagovornika upoznat sa dešavanjima u nekoliko tužilaštava u Vojvodini, tvrdeći da je osim Lagumdžije, slične pretnje upućivala i Ksenija Dajanović, takođe iz Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Obe su, kako navodi, u tužilačkim krugovima prepoznate kao najlojalnije Zagorkine saradnice u Vojvodini, koje godinama upravljaju kadrovskim raspodelama.

- Ksenija Dajanović je 30. novembra 2009. godine, u sred katastrofalne čistke nepodobnih tužilaca koju je sproveo demokratski režim, postala šef tužilaštva u Somboru, po direktnom nalogu Zagorke Dolovac. Nekoliko godina kasnije, Dolovac je unapredila Kseniju Dajanović u Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu, gde je, zajedno sa Tatjanom Lagumdžijom, preuzela punu kontrolu nad kadrovskom strukturom i uticajem u severnoj Srbiji. Do tada, Dajanovićeva je bila samo zamenik tužioca u Vrbasu, ali je brzo napredovala zahvaljujući svojoj odanosti strukturi - objašnjava sagovornik.

Kako dodaje, situacija u tužilaštvima u Vojvodini na ivici je otvorenog sukoba.