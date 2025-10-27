Slušaj vest

Već 12 meseci je deo našeg društva pod totalnom manipulacijom, spinovanjem i lažima od strane antisrspskih medija kao što su Danas, Nova S i N1, koji direktno rade protiv državnih i narodnih interesa, trudeći se da naprave što veće podele u društvu, ali ovo je njihov poslednji vapaj, jer su i oni svesni da ništa više ne mogu da urade, i tek neće moći posle 1. novembra, ocenjuje za Kurir politički analitičar Nebojša Obrknežev.



- To odgovara samo njima i onima koje žele da dovedu na vlast protiv volje naroda. Svi zajedno trpimo te laži skoro 12 meseci, bilo je tu i najmorbidnijih stvari i sada ovog spinovanja kako bi se ljudima uterao strah u kosti. Žele da predstave kako država nekom preti, ali te sramne neistine više ne prolaze, jer i pored svih laži sa kojima su bombardovani - srpski narod je uvideo istinu i više ne pada na njihov narativ! Oni koji su opoziciono nastrojeni bi da rade protiv svih srpskih interesa, deluju kancerogeno na teritoriji naše države, i naročito u poslednjih mesec dana izneli su sve svoje neoliberalne ultralevičarske pipke na površinu, želeći da izazovu što veći bunt, jer ovo je njihov poslednji vapaj, ali su i oni svesni da ništa više ne mogu da urade, i tek neće moći posle 1. novembra - govori Obrknežev.

Prema njegovim rečima, oni pokušavaju mesecima da isprovociraju državu na neki nepromišljeni potez, a policiju na upotrebu prekomerne sile, ali kad su videli da im to ne prolazi, da država reaguje odgovorno, a da ih predsednik Aleksandar Vučić uporno poziva na dijalog, počeli su sa otvorenim i vrlo providnim lažima.

1/4 Vidi galeriju Huškanje na sukobe Foto: Printscreen Nova, Printscreen Danas, Printscreen Nova S

- Ovo je samo još jedna u nizu neistina gde bi vlast da optuže da sprema nekakvo nasilje u Novom Sadu kako bi okupili što veći broj njenih protivnika, kad su samo blokaderi ti koji vrše nasilje, jer su i oni sami svesni da je narod prozreo njihove podle namere i da više nemaju nikakvu podršku. Predsednik Vučić i drugi predstavnici države su bezbroj puta pozivali na dostojanstveno odavanje počasti nastradalima u padu nadstrešnice, ali podrazumeva se da država neće dozvoliti sukobe, rušenje grada ili prolivanje ničije krvi. Svedočili smo koliko ljudi želi da se stanje u društvu normalizuje i da idemo napred bez blokada, a blokaderima su jedino ostale njihove sramne laži. Iz svega se jasno vidi da su jedini koji istinski pokušavaju da "seju strah i slude građane" upravo ovi antisprski mediji - govori Obrknežev.

Samo laži

Nebojša Obrknežev naglašava da je ovo samo još jedan dokaz da je i sam pad nadstrešnice bio politizovan kako bi se sprovela nečija interesna politička agenda i mimo volje naroda došlo na vlast, jer se i godišnjica tragedije besramno koristi u iste ciljeve bez imalo pijeteta prema žrtvama.

Da podsetimo, blokaderski mediji, na čelu sa Novom i Danasom u susret 1. novembru, godišnjici pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, uporno huškaju građane na sukobe sa predstavnicima države kako bi izazvali nove tenzije i sukobe! Neistinitim izveštavanjem pokušavaju da ubede građane Srbije da im vlast sprema nekakvu odmazdu i pokušava da ih zastraši, a sve kako bi mobilisali što više ljudi da dođu u Novi Sad 1. novembra.

Istina je, međutim, da je jedino što su predstavnici države, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, radili jeste da su pozivali na dostojanstven i miran pomen nastradalima, govorili da ne očekuju nikakvo vanredno stanje tog datuma, ali i da će policija čak biti neprimentna ukoliko ne bude sukoba i napada!

Tako je dnevni list "Nova" osvanuo danas sa naslovnom stranom "Vlast u panici seje strah i sluđuje građane", dok "Danas" kao glavnu najavu donosi tekst "Potpaljivanje besa prema studentima"!

I izjavu predsednika SNS Miloša Vučevića koji je danas kazao da će država reagovati na svaki vid nasilja na skupu povodom pada nadstrešnice 1. novembra, kao i da se zalaže da parlamentarni izbori budu održani krajem sledeće godine, portal Nova je nemogućom logikom preneo pod naslovom: "Vučević opet najavljuje nasilje 1. novembra"!?