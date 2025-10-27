Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu kratku, ali jaku i efektnu poruku.

- Srbije je nepobediva kada smo složni - istakao je Vučić uz fotografiju.

Vučić je prethodno danas istakao da novo omnibus istraživanje pokazuje da je blokaderska lista po prvi put u padu i da se sve okrenulo.

- Bolje je nego što sam očekivao, lakše nego što sam se nadao i dalje uz mnogo stvari koje mi kod sebe moramo da ispravljamo, menjamo, pokazujemo više brige ljudima i tako dalje. A što se tiče toga jesmo li na bilo koji način ugroženi od blokadera - okrenulo se sve. Okrenule su se čak i ocene - rekao je Vučić na obeležavanju slave SNS na pitanje o novom omnibus istraživanju javnog mnjenja.

On je istakao da je velika i dobra stvar kada imate, kako je rekao, minus 10 net pozivitnih i negativnih, dok se sada opet vratio na plus 3,5.

- Sad sam se opet vratio na plus 3,5 ako se ne varam što nije normalno posle 14 godina da budemo iskreni. Inače kad imate minus 20 možete da pobeđujete bez prevelikih problema, ali sad je plus 3,5 a oni su na minus 20 i nešto do minus 60. Imaju nekih na minus 75 net negativnih, dakle imaju po četiri, pet odsto pozitivnih, a minus 80, tako da su net minus 75, tako da i to gledate kao izraz raspoloženja naroda - rekao je Vučić.

Kako je naveo, blokaderska lista je po prvi put u padu.

Istakao je da kada dobije svako istraživanje prvo ga sakrije od stranke.