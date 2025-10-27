Politika
VUČIĆ OD SUTRA U ČETVORODNEVNOJ POSETI UZBEKISTANU Evo sa kim će se sve sastati
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Republici Uzbekistan od 28 do 31. oktobra 2025. godine.
Tokom zvanične posete Taškentu, predsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom. Nakon sastanka, dvojica zvaničnika prisustvovaće potpisivanju niza bilateralnih dokumenata.
Planom posete predviđeni su i odvojeni susreti predsednika Republike sa predsedavajućom parlamenta Tanzilom Narbajevom i drugim visokim zvaničnicima Republike Uzbekistan, kao i sa predstavnicima velikih kompanija zainteresovanih za ulaganja u Srbiju.
U okviru ove zvanične posete, predsednik Vučić učestvovaće na 43. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, koja će biti održana u Samarkandu.
