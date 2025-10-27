Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Republici Uzbekistan od 28 do 31. oktobra 2025. godine.

Tokom zvanične posete Taškentu, predsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom. Nakon sastanka, dvojica zvaničnika prisustvovaće potpisivanju niza bilateralnih dokumenata.

Planom posete predviđeni su i odvojeni susreti predsednika Republike sa predsedavajućom parlamenta Tanzilom Narbajevom i drugim visokim zvaničnicima Republike Uzbekistan, kao i sa predstavnicima velikih kompanija zainteresovanih za ulaganja u Srbiju.

U okviru ove zvanične posete, predsednik Vučić učestvovaće na 43. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, koja će biti održana u Samarkandu.

Ne propustitePolitika"SRBIJA JE NEPOBEDIVA KADA SMO SLOŽNI" Predsednik Srbije jednom rečenicom objasnio sve (FOTO)
Screenshot 2025-10-27 171822.jpg
PolitikaSUMANUTO! OVO ŠTO JE GORAN MARKOVIĆ IZJAVIO PRELAZI GRANICE ZDRAVOG RAZUMA: "Vučić gradi Nacionalni stadion za neistomišljenike koji mogu nestati preko noći"
Goran Marković
PolitikaKAD NEMAJU KOGA DRUGOG, UDRI PO VUČIĆU! Kako su dronovi Turske za Prištinu doveli do tuče i ubadanja noževima u Podgorici? NIKO NE ZNA, ALI KRIV JE VUČIĆ!
Aleksandar Vučić
PolitikaEVO KO ZAISTA SEJE STRAH I PANIKU! Blokaderski mediji huškaju na sukobe građana sa državom kako bi okupili što veći broj ljudi, krive vlast za svoja nedela!
Nadstrešnica