Izbore u Republici Srpskoj niko nije priželjkivao, čak ni opozicija, već samo zvanično Sarajevo, izjavio je Milorad Dodik. On je poručio da će sa političke scene otići onda kada njega i njegov tim narod ne izabere na izborima, uz ocenu da će podrška sada biti veća nego ikada. Govoreći o poništavanju zakona koji se odnose na vanustavno delovanje, Dodik kaže da zakonodavna aktivnost Republike Srpske ni u jednom trenutku nije prestala.

Poslednja dešavanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske nisu nikakav zaokret, već jedna normalna politička dinamika koja se dešava, izjavio je Dodik.

"Naravno da ima nekih pragmatičnih koraka koje preduzimamo, ali to nije ništa dramatično", rekao je Dodik.

Na konstataciju voditelja da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio zbunjen povodom svega toga, Dodik je rekao da Vučić nije zbunjen.

"To ste vi pogrešno doživeli, naši kontakti su veoma intenzivni i uvek korektni. Sa Srbijom imamo dobre odnose u svakom pogledu. A čime se hrani neki medijski ili drugi krug ljudi, to je neka druga priča. Ja znam da se odnosi između Republike Srpske i Srbije na najvišem mogućem nivou", izjavo je Dodik.

On je rekao da je i dalje ustavno izabrani predsednik Republike Srpske, te dodaje da po Ustavu mandat predsednika RS prestaje smo onda kada on podnese ostavku ili se referendumom opozove. Nijedno ni drugo se nije desilo, navodi Dodik.

"Ja sam izabrani predsednik, ali Ana Trišić Babić je moj saradnik i imenovana je da ja ne bih došao u poziciju da potpisujem neka dokumenta koja bi me ponovo vratila u Sudu u Sarajevu, po sistemu kadija te tuži, kadija te sudi", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da bi Ustavni sud Bosne i Hercegovine trebalo 7. ili 8. novembra da razmatra zahtev o privremenoj meri koju je tražio pravni njegov zastupnik o obustavi primene presude Suda BiH dok Ustavni sud BiH ne donese konačnu odluku po apelaciji na presudu Suda BIH.

"Nama treba to da bi mi ispunili uslove koje se traže da bi se apliciralo pred Sudom u Strazburu za ljudska prava koji vrvi od odbijanja takvih praksi u mnogim zemljama Evropske unije. Mi nemamo nijedan problem da to ponište", rekao je Dodik.

"Ovo sada nije ista Amerika kao pre"

O saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, koju sad mnogi spočitavaju vlastima u RS, Dodik kaže da je "ovo sad druga Amerika".

Kada je Tramp došao sasvim je normalno da razgovaram sa njegovim ljudima, svi vide da to nije ista Amerika, izjavio je Dodik za Euronews.

"Ta Amerika je ukinuta, ukinula je ovu priču koja se zove USAID. Pa je rekla nećemo da pravimo nemoguće države i nemoguće narode, nećemo mi da gradimo nacije. Ovo je Tramp rekao tri, četiri puta. Rekao je zadnji put u Izraelu, pre toga rekao je u Saudijskoj Arabiji, a pre toga rekao je na inauguraciji.

Dodik je rekao da njegovu karijeru određuje on, i da je neće određivati ni američka ni briselska administracija, ni Moskva ni Beograd.

"Bosna i Hercegovina je propala zemlja. Nisam protiv ustavne BiH, već neustavne. Vratite je na ustavnu, ja nemam nikakav problem. Šta će se desiti ako Ustvani sud vrati postupak na početak, jel sam je predsednik ili nisam. Andrić je rekao, kad uđeš u BiH, prestaje logika. Tako je i u ovom slučaju".