Postoji razumevanje da moramo da sačuvamo univerzitete, kaže premijer Đuro Macut za RTS i dodaje da je u toku drugi ciklus razgovora u Vladi sa dekanima fakulteta.

Premijer je rekao da je 1. novembar dan kada moramo u dostojanstvu da odamo poštu stradalima u padu nadstrešnice i da moramo da izađemo u miru i jedinstvu.

Odluka Senata univerziteta je da nova školska godina na svim fakultetima u Srbiji počne 1. novembra, odnosno 3. novembra u ponedeljak.

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut rekao je da prema planu koji je napravljen dogovor je da se ova školska godina završi 31. oktobra, a da nova krene 3. novembra.

"Imamo povoljnu situaciju, u većini fakulteta akademska godina je već krenula. Ostaje da kompletiramo i da svi fakulteti krenu u novu školsku godinu. Neki fakulteti su proaktivni kao na primer oni u Kragujevcu", istakao je premijer.

Macut je istakao da su dobre vesti to što će se u novoj školskoj godini popuniti praznina koja je nastala u ovoj školskoj godini.

Naveo je primer da je sada ispitna sezona na Medicinskom fakultetu na kom je profesor i da se održava oktobarski ispitni rok. Kako je rekao, izlaznost je bila dobra i kvalitet znanja studenata je bio dobar.

"Bili smo prijatno zatečeni da smo podelili dobre ocene. U svakom slučaju naši studenti su dobro radili i učili, sam njihov pristup ispitima pokazuje da su nadoknadili ono što je propušteno u školskoj godini koju sada završavamo", rekao je Macut.

Drugi ciklus razgovora sa dekanima

Premijer je rekao da je pokrenuo drugi ciklus razgovora sa dekanima fakulteta, da su već neki razgovori završeni, a da su dekani dolazili u Vladu. Ocenio je te razgovore kao otvorene i napomenuo da je zaključeno da uvek postoje nedostaci i potreba da se nešto unapredi.

"Postoji razumevanje da moramo da sačuvamo univerzitete. Svi su svesni činjanice da je teret na upravama fakulteta.Svi su svesni da mi moramo držati integritet institucija, i to je provejavalo u razgovorima.", kaže Macut i dodaje da očekuje završetak razgovora sa dekanima do kraja nedelje.

Napomenuo je da je bio dobar upis u dva upisna roka na fakultetima i da nema podatke za treći upisni rok.

Prema njegovim rečima, zanimljivo je da slabi upis za nastavničke smerove, tipa PMF u Beogradu za nastavničke smerove imaju slabiji upisni trend, za razliku od učiteljskih", kaže premijer.

Kako kaže, došlo je do zastoja zbog nepopularnosti nastavničkih zanimanja, mora se nešto preduzeti, a bitno je očuvanje integriteta.

"1. novembar, dan kada moramo da prevaziđemo podele"

Govoreći o godišnjici pada nadstrešnice za kada su najavljena okupljanja u Novom Sadu, Macut je rekao da je to dan kada moramo u dostojanstvu da odamo poštu i da moramo da izađemo u miru i jedinstvu.

"To je dan kada treba da pokažemo da možemo da prevaziđemo podele. Država mora biti stabilna, moramo obezbediti mir, ali ne možemo biti pasivni na napade i demoliranja", istakao je premijer.

"Moramo stvari da sagledamo u dinamičkom smislu, moramo biti konstruktivni u sagledavanju sadašnjosti i budućnosti. Ne možemo da dozvolimo da se neko oseća nesigurno. Društveni procesi teku“, istakao je premijer Macut koji se osvrnuo i na posetu Londonu gde je prisustvovao Berlinskom procesu.