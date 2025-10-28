Slušaj vest

Ruski Lukoil najavio je prodaju svoje imovine u inostranstvu nakon uvođenja američkih sankcija koje stupaju na snagu od 21. novembra, što može uticati na našu zemlju budući da je Lukoil Srbija jedna od najvećih mreža benzinskih stanica u zemlji.

Kako su naveli u saopštenju ove kompanije, razmatranje ponuda potencijalnih kupaca je već započeto.

Budući da sankcije Lukoilu stupaju na snagu od 21. novembra i da je prodaja već počela, postavlja se veliko pitanje kako će ova odluka uticati na Srbiju.

Lukoil Srbija je kompanija koja u Srbiji posluje oko 20 godina i zauzima zauzima drugo mesto po broju benzinskih stanica na tržištu Republike Srbije. Ova kompanija posluje kroz mrežu od 112 aktivnih benzinskih stanica širom Srbije, kao i dva naftna skladišta u Doljevcu i Ostružnici.