Slušaj vest

Tokom izbora u Albaniji kamere su zabeležile niz skandaloznih nepravilnosti i kršenja izbornih propisa, ali reakcije Evropske unije i ODIHR-a potpuno su izostale.

Kada si dovoljno poslušan i slepo slediš naloge, očigledno ti je sve dozvoljeno!

Naime, na izborima u Albaniji kamere su zabeležile brojne slučajeve očigledne izborne krađe, i to na više biračkih mesta širom zemlje.

U gradu Elbasanu članovi izborne komisije pregledali su svaki popunjen listić pre nego što bi ga birači ubacili u kutiju, očigledno proveravajući da li su glasali za unapred određenog kandidata.

Na drugom mestu, jedan birač je ubacio čak četiri glasačka listića, koje je sam popunio i to – u ime drugih.

Zabeležen je i slučaj žene koja je u kutiju ubacila pet listića, dok su članovi komisije sve to posmatrali bez ikakve reakcije.

Kako izgledaju izbori u Albaniji Izvor: Kurir

Na pojedinim lokacijama komisije su čak same glasale umesto građana, dok su na drugim stajale uz birače, proveravajući njihove izbore.

Uprkos svemu, izostale su reakcije i Evropske unije i ODIHR-a, čime je još jednom pokazano da se prekršaji tolerišu kada ih čine “poslušni”. Čini se da je takva demokratija postala nova norma — oni koji se predstavljaju kao uzori prava i pravde sada su uhvaćeni u očiglednom nameštanju izbora. I, naravno, nikakvih posledica nema.