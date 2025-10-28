KRAĐA PRED KAMERAMA: Brojni skandali na izborima u Albaniji, glasali po više puta, EU i ODIHR bez reakcije! "POŠTENI" IZBORI? SAMO AKO SI POSLUŠAN!
Tokom izbora u Albaniji kamere su zabeležile niz skandaloznih nepravilnosti i kršenja izbornih propisa, ali reakcije Evropske unije i ODIHR-a potpuno su izostale.
Kada si dovoljno poslušan i slepo slediš naloge, očigledno ti je sve dozvoljeno!
Naime, na izborima u Albaniji kamere su zabeležile brojne slučajeve očigledne izborne krađe, i to na više biračkih mesta širom zemlje.
U gradu Elbasanu članovi izborne komisije pregledali su svaki popunjen listić pre nego što bi ga birači ubacili u kutiju, očigledno proveravajući da li su glasali za unapred određenog kandidata.
Na drugom mestu, jedan birač je ubacio čak četiri glasačka listića, koje je sam popunio i to – u ime drugih.
Zabeležen je i slučaj žene koja je u kutiju ubacila pet listića, dok su članovi komisije sve to posmatrali bez ikakve reakcije.
Na pojedinim lokacijama komisije su čak same glasale umesto građana, dok su na drugim stajale uz birače, proveravajući njihove izbore.
Uprkos svemu, izostale su reakcije i Evropske unije i ODIHR-a, čime je još jednom pokazano da se prekršaji tolerišu kada ih čine “poslušni”. Čini se da je takva demokratija postala nova norma — oni koji se predstavljaju kao uzori prava i pravde sada su uhvaćeni u očiglednom nameštanju izbora. I, naravno, nikakvih posledica nema.
Kurir.rs