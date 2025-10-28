Slušaj vest

Taj jezivi poklič iz naslova teksta objavljenom u Jutarnjem listu izaziva jezu jer zvuči kao direktan poziv na ubijanje i krvoproliće u Srbiji u predstojeću subotu.

U naslovu Jutarnjeg huška se nimalo sublimiranim nego direktnim porukama - pominju se reči "zadnja prilika", te "sad ili nikad", a u podnaslovu se navodi da su "sve oči uprte u Novi Sad gde se očekuje najveće okupljanje..."

Još jedan u nizu dokaza kako pojedini hrvatski mediji "pumpaju" protiv Srbije priželjkujući joj najgore.

Foto: Printscreen

Ono što je najopasnije u čitavoj priči jeste da nije reč o nekakvom opskurnom portalu sa 100 klikova dnevno nego o mediju koji spada u njihove najčitanije, najveće i najznačajnije medije, a šalje ovakve poruke kojima se priziva krvoproliće u susednoj zemlji.