Prema planu posete, predsednik Aleksandar Vučić će se sastati s predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom. Sastanak se održava u državnoj rezidenciji "Kuksaroj".

Predsednik Srbije svečano je dočekan uz zastavu Srbije, intoniranje himni i počasnu gardu. Predsednici su se posle protokolarnog dela upoznali sa članovima delegacija a potom su se prošetali i porazgovarali i nasamo, u četiri oka.

Predsednik Srbije inače boravi u Uzbekistanu u zvaničnoj poseti, na poziv tamošnjeg predsednika. U Taškentu se očekuje i potpisivanje više bilateralnih sporazuma, a razgovaraće se razvoju saradnje i partnerstva dveju zemalja. Sastanak će održati i delgacije dveju država.

Našu delegaciju uz predsednika čine i ministar kulture Nikola Selaković, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović, te direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

oseta traje do 31. oktobra, a predsednik Vučić će u tom periodu učestvovati i na 43. zasedanju Generalne konferencije Uneska u Samarkandu.