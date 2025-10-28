Slušaj vest

Javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikola Uskoković podneo je Upravnom sudu tužbu protiv Izborne komisije Visokog saveta tužilaštva (VST) jer je 18. oktobra ove godine nezakonito odbila njegovu kandidaturu za izbornog člana VST, a za koju ga je predložio kolegijum Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako nezvanično saznajemo, Uskoković tužbom od Upravnog suda traži da ukine ovu odluku Izborne komisije i da predmet vrati na ponovno odlučivanje ili da sam sud odluči svojom presudom.

Podsetimo, Izborna komisija je 18. oktobra odbacila kao nedozvoljenu Uskokovićevu prijavu za kandidata za izbornog člana VST iz reda javnih tužilaca, na kandidacionoj listi za viša javna tužilaštva, tvrdeći da je na kolegijumu VST u Beogradu nije glasano tajno, sa čime se Uskoković ne slaže.

U tužbi je, pored ostalog, kako navodi izvor iz pravosuđa, ukazao da je na kolegijumu glasano tako što su se nepotpisani listići na kojima su članovi kolegijuma upisivali ime kandidata kojeg predlažu, ubacivali u glasačku kutiju.

Više javno tužilaštvo u Beogradu Foto: Jakov Milošević

- Tumačenje Izborne komisije da tajno glasanje podrazumeva samo da se glasa za jednog kandidata zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata, nema uporište u relevantnim propisima i predstavlja neobavezujuće tumačenje pojma tajnog glasanja - ukazuje izvor Kurira.

Tužbom je, kako je dodao, osporeno i to što je Izborna komisija propustila da obrazloži na osnovu kojih propisa se u postupku ocene dozvoljenosti Uskokovićeve kandidature upustila u ocenu pravilnosti sastava kolegijuma i načina na koji je na kolegijumu glasano.

- Komisija je naime, suprotno članu 17 Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu, stala na stav da javni tužioci mogu predlagati kandidate za izborne članove VST isključivo na kolegijumima javnih tužilaštava u kojima su izabrani. Međutim, Pravilnik u članu 17 navodi da kolegijum čine glavni javni tužilac i javni tužioci tog tužilaštva, kao i javni tužioci koji su privremeno upućeni u to javno tužilaštvo - navodi on.

Prema rečima našeg sagovornika, Zakonom o VST propisano da se uz kandidacionu prijavu dostavljaju potpisana izjava kandidata o prihvatanju kandidature, odluka kolegijuma javnog tužilaštva ili javnih tužilaštava kojim se predlaže kandidat, odnosno obrazac sa potpisima glavnih javnih tužilaca i javnih tužilaca koji podržavaju kandidata, kao i lični i profesionalni podaci o kandidatu.

- Iz ove zakonske odredbe ne proizlazi obaveza dostavljanja podataka o sastavu kolegijuma niti o načinu glasanja", decidan je naš izvor, koji je siguran da je Uskokvoćeva prijava, iz samo Izbornoj komisiji znanih razloga, cenjena na drugačiji način u odnosu na sve ostale prijave - dodaje.

U međuvremenu, Uskoković je krajem prošle sedmice podneo novu kandidacionu prijavu u skladu sa Zakonom o VST kojim su propisani uslovi za kandidovanje za izbornog člana Saveta iz reda javnih tužilaca tako da: "Za člana Saveta može biti izabran i javni tužilac koga podrži najmanje 15 nosilaca javnotužilačke funkcije prema vrsti i stepenu javnog tužilaštva u kojem vrši javnotužilačku funkciju".

Uskokovića su svojim potpisom, na obrascu sa 25 mogućih potpisa, podržale kolege javni tužioci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, najvećeg tužilaštva u Srbiji.

Ovu kandidacionu prijavu Uskokovića Izborna komisija je usvojila, tako da je on jedan od kandidata za člana VST na tužilačkim izborima koji su zakazani za 23. decembar.