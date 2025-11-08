Slušaj vest

O malverzacijama i sistemu za poslovanje Dragana Šolaka koji je napravljen samo za izvlačenje para Kurir je u više navrata pisao.

Njegov model poslovanja, koji je uvijen u priču o slobodnim i objektivnim medijima, zanovan je isključivo na ličnom profitu, a ovo otkriće Kurira u jutarnjem programu naše televizije komentarisali su Rajko Nedić, glavni i odgovorni urednik Kurira i Marko Matić, direktor Centra za odgovorne medije.

1/8 Vidi galeriju Šolak godinama potkradao poslovne partnere: Kako je funkcionisala razgranata mreža za izvlačenje para iz zajedničke kompanije Foto: Kurir

- Mi godinama ukazujemo na to, čemu svedoče brojne naslovne strane. Praktično smo raskrinkali, a potom i čitav njihov projekat nazvali mehanizmom, odnosno kako koriste medije da iskoriste svoj uticaj pod plaštom demokratije. Raskriknali smo kako je kompanija bila organizovana, kako su izvlačili profit, a sve je izašlo na videlo kada su promenili vlasničku strukturu - započeo je Nedić.

Nedić je podsetio da televizije N1 i Nova nisu registrovane, odnosno da se ne emituju iz Srbije.

- Njihov emiter je iz Luksemburga, a najlicemernije u celoj priči jeste da možda možemo da ih razumemo, oni su našli rupu u zakonu i niko ih ne dira. Ne rade po našim zakonima, a zalažu se za pravnu državu i poštovanje zakona. U praksi to izgleda sasvim drugačije. Mene su kao glavnog i odgovornog urednika tužili iz njihove kompanije, a mi ne možemo da uzvratimo, jer je procedura dosta komplikovana s obzirom na to da se radi o inostranoj zemlji. Očigledno da njih ovde neko štiti, jer već godinama tako funkcionišu dok ja primam tužbe - rekao je Nedić.

"Ovakav model narušava reputaciju medija u Srbiji"

Marko Matić je istakao da se zbog ovakvih poslovnih modela narušava reputacija medija u Srbiji.

- Apsolutno i to jer imate vrstu pravne nesigurnosti, odnosno različite tretmane. Oni mogu da tuže koga hoće, a njih ne možete. Nedavno sam imao situaciju sa firmom iz Vrnjačke Banje i Nova S i N1 godinama vode kampanju protiv te firme, a kada ih je ta firma pozvala da dođu u njihove prostorije da snime sve, opet su napravili negativan prilog. Mene su zvali i pitali za savet, odnosno da sačuvaju pravo na istinu, a ja sam predložio da pošalju demant, poslali su na N1 mejl i nikada to nije objavljeno. Pazite, demant imate i po Zakonu informisanja, ali i po kodeksu novinara - rekao je Matić.

Pored navedenog, Matić ističe da bi fokus države trebalo da bude na borbi protiv hibridnih pretnji i dezinformacija jer narod ima pravo na istinu. Matić ističe da kroz pojedine razgovore pokušava da napravi inicijativu da se pravo na istinu proglasi osnovnim ljudskim pravom.

RASKRINKALI SMO CEO SISTEM POSLOVANJA ŠOLAKA! Izvor: Kurir televizija

Šolak bio spreman da za 120 miliona ugasi Novu S i N1

Rajko Nedić je komentarisao navode da je Šolak bio spreman da za 120 miliona ugasi Novu S i N1:

- Sve vreme govorimo da je njegova agenda lični profit i to je pokazao tom prodajom, tako je na cedilu ostavio ostale svoje medije. Postoje sada novi vlasnici, a zaposleni njih ne priznaju, imaju problem sa menadžmentom. Taj podatak da je spreman sve da ih proda govori da je spreman da pusti sve niz vodu. Došlo je novo rukovodstvo koje je otkrilo svašta do sada, a tek će. Koliko je sve licemerno, govori to da je Željko Veljković angažovao advokatsku kancelariju jednog radikala u tužbi protiv nas. Taj radikal zastupa i Nemanju Šarovića koji je isto tužio Kurir.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

MEDIJSKA MANIPULACIJA ŠOLAKA: