U najvećem i jednom od najznačajnijih medija u Hrvatskoj objavljen je tekst u kom se ističe da bi "Srbija ove subote mogla planuti".

Šta sve možemo očekivati prvog novembra i kako da osiguramo bezbednost i mir na ulicama Srbije, za Kurir televiziju objasnili su profesor doktor Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, Stefan Srbljanović, politikolog, kao i profesor doktor Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

Miletić: Zamislite kako bi Srbija izgledala bez dodatnih troškova protesta

Miletić kaže da veruje u svoj narod i da su naši ljudi dosta toga naučili u protekloj godini.

- Sve što pišu Hrvati nikako ne sme da se dogodi i nije scenario koji treba priželjkivati.Čak i da ste najveći protivnik aktuelne vlasti to ne smete da priželjkujete. Kada razmišljam šta je dobro za Srbiju, samo pogledam šta Hrvati ne žele kod nas i šta podržavaju. Uvek treba uraditi suprotno - kaže Miletić.

On dodaje da veruje da je Srbija sita destabilizacije, a onda je dodao:

- Ljudi ne znaju šta će sa sobom, nemaju nikakvih odgovora i rešenja. Vidimo koliko dugo se protestuje bez lica koja vode i kreiraju, bez političke platforme. Valjda smo naučili da je to kukavičluk. Kada se neko bori za određenu politiku, onda i da ga vlast pravi na crnog đavola on ima politiku iza koje stoji - kaže Miletić.

Miletić navodi da su ovi protesti zaustavljanje Srbije:

- Zamislite da proteklih meseci nismo imali ovakvih drama, dodatnih troškova za policiju i bezbednost, zaustavljanje investicija, kako bi turizam izgledao ove godine? Da je školovanje bilo normalno, koliko bi roditelji ulagali u svoju decu?

On dodaje da je demokratija poštovanje želje većine, pa savetuje da nastavimo da negujemo istu tako što uvažavamo mišljenje većinske Srbije.

- Ne možemo samo da nasedamo na želje stranog faktora. Nije problem protestovati, ali nikako destrukcija, mržnja i urušavanje države i institucija - kaže Miletić.

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

Kajtez: Moć istine je u tome što je jedna

Kajtez kaže da je jedina motivacija iza navodne želje za slobodnim govorom, bio profit:

- Postoji jedno životno pravilo. Možete lagati ljude neko vreme, ali ne možete sve ljude lagati sve vreme. Moć istine je to što je jedna. Manipulacija i laži ima mnogo, a istina je samo jedna - kaže Kajtez.

On dodaje da je navodno zalaganje za medijsku slobodu zapravo samo pohlepa za novcem.

- Vi možete da radite nešto do izvesnog stepena, ali posle toga dolazi vreme na naplatu. Najbolje je kada je čovek okružen istinom i zaštićen istinom. Onda mirno spava i može svakoga da pogleda u oči - kaže Kajtez.

Foto: Kurir Televizija

Srbljanović: Medijska scena Srbije je raznovrsna

Srbljanović kaže da je zadovoljstvo što u Srbiji imamo raznovrsnu medijsku scenu:

- Građani su u prilici da odaberu kome će verovati - kaže Srbljanović.

On dodaje da veruje da će u slučaju povrede zakona u Srbiji nadležni organi reagovati adekvatno kada je u pitanju Dragan Šolak.

