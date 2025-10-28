Slušaj vest

Marko Đurić je kazao da je veštačka inteligencija velika tema na konferenciji u Rijadu jer svi razmišljaju na koji način da fragmentirani svet i polarizovana društva u kojima ima sve manje interakcije između ljudi ponovo povežu, kao i na koji način kapital može da postane sredstvo snižavanja tenzija kroz primenu ovih tehnologija.

„Ovo je, pored tog opšteg okvira, fantastična prilika za sastanke. Upravo sam završio sastanak sa generalnim direktorom Ekspa u Saudijskoj Arabiji. Saudijska Arabija, osim što je jedna od najbogatijih zemalja u svetu, organizuje Ekspo 2030. godine i mi smo razgovarali o tome kako možemo da sarađujemo na tome da oba Ekspa, i onaj u Srbiji i onaj u Saudijskoj Arabiji budu što uspešniji. Ova zemlja, osim što ima velike materijalne resurse, privlači veliki broj talenata iz celog sveta, ljudi iz različitih branši koji zahvaljujući branši iz koje dolaze doprinose razvoju Ekspa. Za nas je velika prilika da sa ovdašnjim Ekspom napravimo partnerstvo. Radujem se ukupnim razvojem naših odnosa sa Saudijskom Arabijom, koja je jedna od vodećih zemalja islamskog sveta“, naglasio je Đurić.

Dodao je da je veoma važno to što je Srbija u Rijadu.

„Srbija je nesumnjivo jedna od najatraktivnijih investicionih destinacija, ne samo na Balkanu, svakako i u jugoistočnoj Evropi, s obzirom na činjenicu da smo centralno locirani, da imamo ogroman pul talenata, vrlo široko postavljen regulatorni okvir koji omogućava stvaranje naučno-tehnoloških ekosistema, kakvih možda nema u drugim evropskim zemljama i zbog toga možemo da se pohvalimo činjenicom da je Srbija danas zemlja čija je ekonomija tako strukturirana da već nove tehnologije pretiču poljoprivredu u udelu BDP-a, ali istovremeno i zemlja koja ima savremene data centre, poput onog u Kragujevcu, koji je državni data centar, ali koji koriste neke od najvećih kompanija. I nije bez razloga da neke od najvećih kompanija poput Majkrosofta, Orakla, pa čak i automobilskih kompanija, poput Rivijana, razvijaju svoje proizvode u Srbiji, zato što kod nas ima i talenata, ali i regulatornog okvira koji tako nešto dozvoljava“, naglasio je Đurić.

On je dodao da će Srbija u skladu sa tim nastaviti da koristi tehnologije, znanje i nauku kao sredstvo za prevazilaženje jaza između Srbije i najrazvijenijih zemalja, naglasivši da je učešće na ovom forumu prilika, ne samo da se pokaže kakve su mogućnosti u Srbiji, već i da se izgrade novi kontakti, uoče novi trendovi i da se Srbija pozicionira na najbolji mogući način.

Đurić je naveo da u mladoj generaciji, na školama i univerzitetima u Srbiji, kao i među naučnim kadrom postoje ljudi koji su u globalnim razmerama velika i ozbiljna imena, tako da je naša razvojna šansa da nauku i tehnologiju energičnije primenimo u različitim segmentima života.

Ministar je posebno istakao da se raduje ukupnom razvoju odnosa Srbije i Saudijske Arabije, ali i prilici da Srbiju na brojnim sastancima predstavi onakvom kakva ona zaista jeste, a to je zemlja koja prednjači po primeni i razvoju modernih tehnologija.