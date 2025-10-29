Slušaj vest

Novosadski blokader i gradski odbornik Miša Bačulov i narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka, ne prestaju da šire tenzije i huškaju na nasilje, pa su ponovo poručili da radikalizacija protesta tek sledi posle 1. novembra, uz zastrašujuću poruku da će biti krvi!

Bačulov i Ćuta uveliko seju seme novog zla izjavama da skup bloladera 1. novembra u Novom Sadu beće biti miran.

"Posle prvog (novembra) se kreće u radikalizaciju: blokade, štrajkovi, građanska neposlušnost, sve što je potrebno dok vođa kartela ne raspiše izbore ili ne siđe sa vlasti", rekao je Bačulov u podkastu Bez cenzure, kod novinara Aleksandra Dikića.

Na pitanje voditelja postoji li rizik od incidenata 1. novembra, Aleksandar Jovanović Ćuta odgovorio je "naravno da postoji rizik", dok Bačulov dobacuje "Biće, biće".

"Ovo ne može mirno da prođe! Ne postoji šansa da ovde išta više bude mirno. Ovde više ništa mirno biti neće. Ovde se traži, nažalost - krv!", rekao je Ćuta.

Vrlo je jasno ko u zemlji poziva na destrukciju, kome je cilj nasilje, i gore nego ono kojem smo svedočili tokom letnjih meseci - kada su bloladeri napadali policiju, palili stranačke prostorije, uništavali imovinu, dolazili ispred domova državnih zvaničnika i ostalih neistomišljenika. Sve sa ciljem nasilne smena vlasti.

Blokaderi i njima bliski mediji sada u susret 1. novembru, godišnjici pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, uporno huškaju građane na sukobe sa predstavnicima države kako bi izazvali nove tenzije i sukobe! Neistinitim izveštavanjem pokušavaju da ubede građane Srbije da im vlast sprema nekakvu odmazdu i pokušava da ih zastraši, dok zapravo nasilje pominju i čine upravo blokaderi, koji godišnjicu tragedije neumoljivo i dalje koriste za svoje ciljeve.

Jovanović Ćuta više je puta dosad prozivao upravo ovakav, krvavi scenario, letenje glava i građanski rat!

Miša Bačulov, odbornik u novosadskom parlamentu i lider GG „Budi Heroj“, u Novom Sadu predvodio je napade na policiju tokom nereda u avgustu.

Bačulov opet predvodi napade na policiju Izvor: Kurir