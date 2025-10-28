Slušaj vest

Kako su istakli u saopštenju, predsednik Odbora biznis asocijacije iz Trsta Kaš Arha ukazao je na stratešku poziciju Srbije kao mosta između Centralne Evrope, Crnog mora i Jadrana.

Benžamin Burnet, savetnik kongresmena Erika Svolvela, naglasio je značaj nastavka reformi kako bi Srbija ostala privlačna destinacija za dugoročne američke investicije.

Još jedan od učesnika, ambasador Srbije u SAD Dragan Šutanovac, poručio je da je Srbija deo rešenja i pozvao na jačanje javno–privatnih partnerstava.

Tim Došer, izvršni direktor organizacije „Unleash Prosperity“, pohvalio je kvalifikovanu radnu snagu i preduzetnički duh Srbije, ističući da su jasne regulative i diversifikovana partnerstva ključ za održivi rast.

U Vašingtonu je održan drugi Pupin forum, u organizaciji Pupin inicijative, koji je okupio više od sto diplomata, američkih zvaničnika, privrednika i stručnjaka za spoljnopolitička pitanja.

Pod temom „Strateško usidrenje: Srbija, SAD i budućnost povezane, bezbedne i otvorene istočne Evrope“, forum je potvrdio poziciju Srbije kao ključnog i kredibilnog partnera Sjedinjenih Američkih Država.

