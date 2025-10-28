Slušaj vest

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac ponovo je zloupotrebila svoju funkciju i ovlašćenja, time što je svog "vernog" tužioca iz Niša Dragoljuba Miladinovića uputila na tri godine da radi u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK), gde su plate skoro pa duple, tvrde izvori Kurira iz pravosudja!

Miladinović je, kako podseća naš sagovornik, javnosti poznat kao tužilac koji je prošle zime u vreme velike, koordinirane, antikorupcijske akcije u celoj zemlji bio na zimovanju i to u drugoj državi - Bugarskoj, iako je upravo on rukovodilac Odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu koje pokriva prakrično ceo jug Srbije!

- Dolovac je odluku o upućivanju Miladinovića donela na molbu glavnog javnog tužioca JTOK Mladena Nenadića, koji je odavno izgubio integritet.

Inače, Vrhovna tužiteljka svoja ovlašćenja za upućivanje tužilaca zloupotrebljava već deceniju, tako što podobne tužioce - "koji igraju kako im ona svira" upućuje u JTOK i Javno tužilaštvo za ratne zločine - u kojem se ne radi ništa, ali se takođe primaju duple plate uz, kao i u JTOK, druge brojne povlastice koje "obični" tužioci nemaju - tvrdi sagovornik Kurira iz pravosudja.

U JTOK, kako otkriva, trenutno ima preko 10 upućenih tužilaca iz različitih tužilaštava, i to upućenih po zasluzi, a ne po stručnosti.

- Ova brojka i zloupotreba instituta upućivanja odgovor su na pitanje zbog čega je više od od skoro polovine tužilaca u JTOK upućeno na tri godine, a ne izabrano na tu funkciju.