ČIN PRIJATELJSTVA - VUČIĆ SA PREDSEDNIKOM UZBEKISTANA POSADIO DRVO U ALEJI POČASNIH GOSTIJU Potpisivanje sporazuma krunisano na simboličan način (FOTO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Taškentu u zvaničnoj poseti Republici Uzbekistan.
- Danas smo potpisali veliki broj bilateralnih sporazuma koji su dodatno učvrstili naše uzajamno opredeljenje da jačamo sveukupne odnose između Srbije i Uzbekistana.Obuhvatili smo razne oblasti saradnje, od ekonomije, zdravstva, kulture i sporta, do inženjerstva, veštačke inteligencije i naprednih tehnologija.
- Potpisivanje sporazuma krunisali smo i na simboličan način – zajedno sa predsednikom posadio sam drvo u Aleji počasnih gostiju u Taškentu.
- Ovaj čin prijateljstva i poverenja još jednom je potvrdio bliske odnose Srbije i Uzbekistana, kao i zajedničko uverenje da saradnju treba negovati i razvijati u duhu uzajamnog poštovanja - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.