Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Taškentu u zvaničnoj poseti Republici Uzbekistan.

- Danas smo potpisali veliki broj bilateralnih sporazuma koji su dodatno učvrstili naše uzajamno opredeljenje da jačamo sveukupne odnose između Srbije i Uzbekistana.Obuhvatili smo razne oblasti saradnje, od ekonomije, zdravstva, kulture i sporta, do inženjerstva, veštačke inteligencije i naprednih tehnologija.

- Potpisivanje sporazuma krunisali smo i na simboličan način – zajedno sa predsednikom posadio sam drvo u Aleji počasnih gostiju u Taškentu.

- Ovaj čin prijateljstva i poverenja još jednom je potvrdio bliske odnose Srbije i Uzbekistana, kao i zajedničko uverenje da saradnju treba negovati i razvijati u duhu uzajamnog poštovanja - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.

