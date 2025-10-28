Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras iz Uzbekistana gde je govorio o stvarnim vođama blokaderskog pokreta u Srbiji.

- Oni rukovode i upravljaju protestima, ja sam mislio da su to neki studenti, a vidim da Radomir Lazović zna sve kako će i šta da bude. Čestitamo na tome što je preuzeo studenstko- blokaderske demonstracije i njemu i Savi Manojloviću. Trebalo je ljudi to od početka znaju, da je to partijsko upravljanje. Šta god oni radili, država je uvek bila trpljiva, mirna i odgovorna. Biće takva i taj dan i svaki idrugi dan. Oni ne idu zbog toga da izraze pijetet, ima ljudi koji to hoće, a oni koji se bave organizacijom nikad im to nije bi ocilj. Bitno je da se nastvi ispitivanje odgovornosti i da se dođe do lica koja su kriva. A to što oni hoću, to je davno prošlo vreme.

O 1. novembru

Vučić je u Taškentu, tokom zvanične posete Uzbekistanu, odgovarajući na pitanje novinara šta spremaju blokaderi u subotu, rekao da ne bi trebalo da se bilo ko sekira povodom dešavanja u subotu.

Foto: Video plus

- Biće nikada, odmah da vam kažem. Ne sekirajte se uopšte, odavno sam vam rekao. Trudim se očinski da im kažem šta se zbiva, molim ih da pročitaju istraživanja, ne ona koja izmišaljju, nego ono stvarno u Srbiji, pa ćete da shvatite gde ste pali i koliko ste pali. Kompletan blokaderski pokret je pao, prvi put im pada odvojeno studentska lista, ljudi biraju odgovornost, ozbiljanost, rad, marljivost, na kraju ne možete ljude da prevarite. Šta spremaju oni, koga briga. Sistem je konsolidovan, ne sasvim, borba će trajati još godinu dana. Ali poznat je pobednik, vidi se i jasno je. I to je tačka bez povratka. Nezaustavljivi su trendovi - rekao je Vučić.

O pisanju hrvatskih medija

Osvrćući se na pisanje hrvatskih medija o dešavanjima u Srbiji, Vučić je rekao da ne postoji nijedan drugi srpski čovek i lider koji smeta Hrvatskoj osim njega i dodao da je on jedini čovek koji je smeo da kaže da Hrvatska neće upravljati Naftnom industrijom Srbije.

"Zamislite da svakog dana u našim novinama imate takve tekstove o Hrvatskoj kao što oni imaju u Srbiji. Vidite da je to neka opaka bolest u pitanju. Teška neka bolest, nije to jednostavno izlečiti", rekao je Vučić.

Dodao je da što više hrvatski mediji napišu tekstova o njemu, to je njemu veći ponos i radost zbog toga.

"Molim ih da nastave, da nikako ne nestaju, jer ako ništa, to će ostati trag u istoriji koji niko ne može da izbriše koliko sam doprineo srpskom narodu, jer onaj ko to nepogrešivo prepoznaje, uvek su Hrvati", naveo je predsednik.