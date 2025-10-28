"KADA NE MOŽETE NAĆI KRIVCA U PROBLEMIMA KOJE SAMI STVORITE, TO JE ALEKSANDAR VUČIĆ" Predsednik o napadima iz regiona: Prihvatam krivicu za sve na ovoj planeti
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeres da, šta god se dogodi bilo gde,svima je on kriv.
Odgovorajući na pitanje o tome da ga je Reis islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić povezao vas sa nedeljnim dešavanjima u Crnoj Gori kada je turski državljanin napao mladića, odnosno izboga, Vučić je rekao:
- Prihvatam krivicu za sve na ovoj planeti. Šta god se dogodi bilo gde, ja sam kriv. I svima sam kriv. Kada ne možete pronaći nekog drugog krivca, ne možete pronaći krivca u svojim sistemima, u problemima koje sami stvorite, nađite krivca, to je Aleksandar Vučić. Krivac sam svakome u Zagrebu za sve, svakome u Sarajevu, svakome u Podgorici, svakome u Prištini, svakome gde god da okrenete. Vidim da sam sve češće kriv i u Vašingtonu i u Moskvi i u Briselu i na koju god stranu da okrenete i nemam problem sa tim. Tako da vidim da sam i u Banja Luci postao kriv, ne znam baš zbog čega, ali tako to ide. Meni Banja Luka nikada ni za šta neće biti kriva. I u tome je razlika. Dakle, kad sve to pogledate i kad sve to sagledate, ne znam šta bih vam dodao. Toliko je to glupa izjava gospodina Rifata Fejzića, ako se ne varam, dakle, ne znam šta bih vam rekao.
Detaljno obraćanje predsednika Vučića pročitajte u posebnoj vesti.