Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić počela je večeras posetu Francuskoj radnom večerom u rezidenciji ambasadora Srbije u Parizu.

Radnoj večeri prisustvovali su, između ostalih i generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) Dimitri Kerkentzes, direktor za Kontinentalnu Evropu u francuskom Ministarstvu za evropske i inostrane poslove Bris Rokfejl, kao i specijalni izaslanik Francuske za Zapadni Balkan Rene Trokaz.

"U Parizu sa velikim prijateljem Srbije Reneom Trokazom, specijalnim izaslanikom Francuske za Zapadni Balkan", navela je Brnabić na Instagramu.

Radnoj večeri su prisustvovale i mnogi druge eminentne ličnosti sa francuske političke, kulturne i javne scene.
Brnabić boravi i sutra i u četvrtak u poseti Francuskoj.

