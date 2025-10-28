Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se večeras iz Uzbekistana i tom prilikom prokomentarisao je naslove koji se danas mogu videti u hrvatskim medijima u kojima tendenciozno ističu da bi "Srbija u subotu mogla planuti".

- Od tog "sad ili nikad" biće "nikad". Zamislite da svakog dana u našim novinama imate takve tekstove u Srbiji imate kao oni u Hrvatskoj. Teška neka bolest. Nije to jednostavno izlečiti. Ja ne znam ko su te čike u belom koje mogu da im pomognu.