VUČIĆ O SUMANUTIM NAPADIMA IZ HRVATSKE: Teška neka bolest, nije to jednostavno izlečiti! Ja znam te čike u belom koji mogu da im pomognu VIDEO
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se večeras iz Uzbekistana i tom prilikom prokomentarisao je naslove koji se danas mogu videti u hrvatskim medijima u kojima tendenciozno ističu da bi "Srbija u subotu mogla planuti".
- Od tog "sad ili nikad" biće "nikad". Zamislite da svakog dana u našim novinama imate takve tekstove u Srbiji imate kao oni u Hrvatskoj. Teška neka bolest. Nije to jednostavno izlečiti. Ja ne znam ko su te čike u belom koje mogu da im pomognu.
- Svakog dana mi dpđe da pozovem svog oca i kažem mu "Jesi li bar malo ponosan na svog sina? Vidiš li koliko im smetam?" Neko mora da im kaže, ja sve njihove kompleske i frustracije razumem i radujem se. Što više tekstova o meni napišu, to je moj ponos veći. Ostaće trag koliko sam doprineo srpskom narodu. Onaj koga najviše progone, čije kuće spaljuju, to su uvek najbolji, najugledniji i najčasniji Srbi. Pogledajte Hrvate, oni to nepogrešivo umeju da razumeju.