Na protestu održanom večeras u centru Podgorice, povodom incidenta na Zabjelu u kojem je turski državljanin nožem ranio jednog mladića, deo okupljenih – umesto da izraze zabrinutost zbog sigurnosti građana – skandirali protiv Aleksandra Vučića.

Da apsurd bude potpun, deo protestanata je pokušao da ovaj skup pretvori u politički performans u kojem se predsednik Srbije pominje kao glavni krivac za događaj koji sa Srbijom nema nikakve veze.

Zamislite da se u Nemačkoj održi protest zbog lokalnog incidenta, a da okupljeni skandiraju protiv Emmanuela Makrona. Takav nonsens ne bi se mogao objasniti ničim osim opsesijom. Upravo to gledamo u Podgorici – opsjednutost Vučićem koja prevazilazi svaku logiku.

Očigledno je da pojedini mediji i organizatori ne mogu da održe nijedan skup, a da u njega ne ubace Vučića kao tobožnju pretnju. Kad se neko vidi u svakoj priči, svaka realnost prestaje da postoji.

Zabjelo nije Beograd, a incident nije deo nikakvog “srpskog plana”. Samo još jedan dokaz da u nedostatku stvarnih argumenata – Vučić postaje univerzalna meta za sve frustracije i političke poraze.