PREDSEDNIK SRBIJE NASTAVLJA POSETU UZBEKISTANU: Vučić se sastao sa predsedavajućom parlamenta
Posle sastanka, predsednik Vučić se upisao u Knjigu počasnih gostiju. Vučić će, kasnije, učestvovati na poslovnom forumu Srbija-Uzbekistan, na kojem učestvuju predstavnici velikih kompanija zainteresovanih za ulaganja u Srbiju.
Vučić će posetiti i Centar za islamsku civilizaciju, zatim IT park, ali i industrijski kompleks Tehno park. U okviru zvanične posete, predsednik Vučić učestvovaće na 43. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, koja će biti održana u Samarkandu.
Tokom prvog dana posete Uzbekistanu, predsednik Vučić se sastao sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom, sa kojim je potpisao Zajedničku deklaraciju.
Tokom prvog dana posete Uzbekistanu, predsednik Vučić se sastao sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom, sa kojim je potpisao Zajedničku deklaraciju. Razmenjeno je i 11 sporazuma između dve delegacije.
Kurir.rs