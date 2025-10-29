Slušaj vest

Ambasador Evropske unije u Srbiji rekao je čvrsto veruje da budućnost naše zemlje leži u EU, te da će neumorno raditi da je podrži da sprovede sve potrebne reforme da bi se to dogodilo.

Bekerat je, na sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija - Srbija (POSP), u Skupštini Srbije, rekao da se očekuje da Srbija ubrza svoj evropski put, dodajući da to u praksi znači da treba da se vidi opipljiv napredak u ključnim reformama koje se tiču vladavine prava, izbornog okvira i slobode medija.

- Otkad sam ovde na dužnosti, stalno naglašavam evropsku podršku i rečima i mnogo važnije, delima ovom procesu za Srbiju, da bi prošla kroz proces preobražaja evropskih integracija i da bi mogla najbolje da iskoristi ovaj do sada neviđeni zamah proširenja Unije koji se dešava - naveo je Bekerat.

On je ukazao na napredak kada je reč o biračkom spisku i Savetu REM-a.

- Pozdravljamo nedavno osnivanje zajedničkog monetarnog komiteta za Plan rasta u koji su uključeni predstavnici civilnog društva. To je jedan od prvih koraka da se uključi celo društvo i ceo politički spektar. Ovi sporazumi sada treba u punoj meri da se sprovedu - rekao je Bekerat.

Ocenio da je primetna "polarizacija srpskog društva" i dodao da su "poštovanje ključnih temeljnih vrednosti prava, prava na mirno okupljanje, slobode medija i akademske slobode ključni elementi na srpskom putu evropske integracije".

1/9 Vidi galeriju Andreas fon Bekerat Foto: BoBa Nikolić, Beta/Milos Miskov

- Evropska unija očekuje da se prioritetno ispitaju sve tvrdnje o prekomernoj upotrebi policijske sile. Takođe osuđujemo izražavanje mržnje i vandalizma na protestima i pozivamo sve da spuste tenzije - istakao je Bekeret.

On je apelovao na sve da godišnjica pada nadstrešnice u Novom Sadu bude obeležena na miran i dostojanstven način.

Ambasador EU je takođe naveo da napredak na evropskom putu zahteva normalizaciju odnosa sa Prištinom, uključujući i primenu Ohridskog sporazuma.

Bekerat je ocenio da Srbi na KiM treba da se vrate u prištinske institucije i pozdravio mirne lokalne izbore na KiM, uz visoku izlaznost Srba.

Starović: Nastavljamo sa radom

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović rekao je na sastanku da se očekuje da ovogodišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evropskih integracija, koji će, kako je naveo, biti objavljen početkom novembra, bude dobar pokazatelj za nastavak rada na reformama u cilju sticanja članstva u EU.

- U izveštaju će biti istaknute važne preporuke na čijem ispunjavanju će naša država nastaviti da radi u cilju otvaranja preostalih pregovaračkih klastera. Naravno, svesni smo da će tempo reformi u velikoj meri zavisiti od napretka upravo u oblastima vladavine prava, ali i od procesa normalizacije odnosa sa Prištinom - rekao je Starović.

Istakao je da je Srbija uložila značajan napor u ispunjavanju svih preduslova za otvaranje klastera 3, nakon toga i klastera 2 i klastera 5, kao i u pogledu ispunjavanja prelaznih merila u poglavljima 23 i 24.

1/8 Vidi galeriju Nemanja Starović Foto: Mod.gov.rs, Kurir Televizija, Ustupljena fotografija

Dodao je da je, uzimajući u obzir sve informacije koje su predate Evropskoj komisiji u okviru pripreme godišnjeg izveštaja o napretku, celishodno da izveštaj realno prikaže ostvarene rezultate u protekloj godini u svim navedenim oblastima.

On je naglasio da Srbija očekuje da se prepoznaju napori usmereni na otvaranje klastera broj 2 i klastera broj 5 i naveo da je Srbija potpuno svesna važnosti poglavlja 23 i 24 za dalji tok pregovora o članstvu u EU.

- U tom pravcu je izradila izveštaje o samoproceni ispunjenosti prelaznih merila u ovim poglavljima i u saradnji sa Evropskom komisijom je dogovoreno da se nastavi sa radom na ispunjavanju prelaznih merila, odnosno usklađivanju i ispunjavanju ključnih preporuka - istakao je Starović.

Ambasadorka Danske: Za Srbiju je prirodno mesto u EU

Pernile Deler Kardel, ambasadorka Danske, koja predsedava Savetom EU, rekla da proširenje sada ima novi zamah i naglasila da je Zapadni Balkan neophodan da bismo imali Evropu u celini.

Dodala je da je za Srbiju prirodno mesto u Evropskoj uniji i apelovala na Srbiju da udvostruči napore na implementaciji kako bi mogli da dele zajedničke vrednosti.

1/4 Vidi galeriju Pernile Deler Kardel Foto: Facebook/Embassy of Denmark in Serbia's Post

- Mi pozdravljamo opšti napredak koji je Srbija ostvarila u pregovorima i sa nestrpljenjem očekujemo da vidimo i više - rekla je ambasadorka Danske.

Izrazila je zabrinutost zbog, kako je rekla, podela u srpskom društvu i ukazala da je, koliko god je to teško, dijalog jedini put napred.