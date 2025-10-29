Slušaj vest

S obzirom da je mala verovatnoća da novinari iz Srbije trenutno izveštavaju sa nekog od ratišta u svetu, postavlja se sasvim logično pitanje šta će domaćim medijskim radnicima panciri i šlemovi u vlastitoj zemlji.

Međutim, ako se u obzir uzme gotovo jednogodišnje kontinuirano nasilje koje su na ulicama gradova širom Srbije sprovodili blokaderi onda je jasno da za tim postoji potreba.

Još se sećamo nemilih scena sa ulica Beograda, ali i iz drugih gradova Srbije na kojima su blokaderi sa maskama na licu bacali kamenice i molotovljeve koktele na policiju, mnogi od njih naoružani šipkama, štanglama, palicama...

NUNS tako obaveštava svoje članove da je "nabavio (i i dalje je u procesu nabavke) šlemova i običnih fluorescentnih PRESS prsluka, te zaštitnih PRESS pancir prsluka" koje trenutno nabavlja.

NUNS dodaje i sledeće: da je "oprema vrlo skupa i ima je ograničeno, pa radi najpravednije raspodele odlučili smo da uvedemo model besplatnog iznajmljivanja kada su u pitanju pancir prsluci i šlemovi".

Svoje članove upućuje i na Pravilnik o dodeli i korišćenju zaštitne opreme:

- Oprema (zaštitni šlemovi ) je vlasništvo NUNS-a i koristi se isključivo u profesionalne svrhe na terenu sa povišenim rizikom (npr. protesti, krizne situacije, elementarne nepogode).

Kome se izdaje:

član/ica – frilenser/ka: najviše 1 komad(šlem),

redakcija: najviše 2 komada(u datom trenutku; moguće više ako ostane neraspoređene opreme).

Neophodno je posedovati važeću PRESS legitimaciju NUNS-a

Zahtev za pozajmicu šalje se najmanje 3 dana unapred; oprema se izdaje uz revers i na period do 7 dana (uz mogućnost produženja uz saglasnost NUNS-a).

Prilikom preuzimanja dostavlja se: lični podaci, kopija novinarske akreditacije/važeće PRESS legitimacije NUNS-a i potvrda urednika/ce o rasporedu na teren (za frilensere poželjna, ali nije obavezna).

Korisnik je dužan da opremu čuva i vrati u ispravnom stanjui da odmah obavesti NUNS o kašnjenju, oštećenju ili gubitku.

NUNS ne snosi odgovornost za okolnosti korišćenja opreme niti za eventualne povrede korisnika/ce.

PRESS nalepnice i fluorescentni PRESS prsluci: Za kolege koje poseduju sopstvenu opremu bez vidnog PRESS obeležja, odštampali smo PRESS nalepnice. Nalepnice kao i fluorescentne PRESS prsluke možete preuzeti u prostorijama NUNS-a.