Blokaderi su još jednom pokazali svoje pravo lice kada su studente blokadere iz Novog Pazara, koji su navodno krenuli peške ka Novom Sadu, dočekali u Beogradu i to vrlo srdačno.

Naime, dok Srbe iz Republike Srpske vređaju govoreći da su "prekodrinski ološ", blokadere iz Pazara, grle i dočekuju uz osmeh.

Koriste svaku priliku da Srbe iz Srpske vređaju frazom koja cirkuliše kao izraz mržnje, ali im zato ne smeta da Sandžaklije podrže.

Podsetimo, blokaderi iz Pazara su na jednom od protesta održanih u tom gradu psovali srpske majke, decu i Isusa Hrista. Na istom protestu huligani su napali policajce, gađali ih flašama, pri čemu je povređeno više policijskih službenika i načelnik Policijske uprave u Novom Pazaru Nermin Ljajić, koji je tada zadobio povredu glave, nakon što ga je jedna od bačenih flaša pogodila.

Kurir.rs

