JP "Putevi Srbije" demantovalo je objave pojedinih medija da je to preduzeće navodno objavilo spisak zatvorenih i alternativnih saobraćajnica do 10. novembra i da je većina puteva ka Novom Sadu zatvorena.

Iz ''Puteva Srbije'' su u saopštenju naglasili, kako su naveli, ''radi tačnog i istinitog informisanja celokupne javnosti'', da će se saobraćaj iz pravca Beograda ka Novom Sadu odvijati u normalnom režimu i da ''putni pravci ka Novom Sadu neće biti zatvoreni''.

"U zoni radova na rehabilitaciji petlje Beograd, smera Novi Sad - Niš/Čačak i Niš/Čačak - Novi Sad, na glavnom putnom pravcu za saobraćaj biće obezbeđene po dve saobraćajne trake za svaki smer - nema obustave saobraćaja!", navodi se u saopštenju.

"U zoni petlje Beograd, smer Šid - Novi Sad, paralelna rampa biće zatvorena za saobraćaj. Alternativni putni pravci su: petlja Ikarbus - petlja Beograd - Novi Sad, zatim petlja Beograd - petlja Surčin - Novi Sad i petlja Surčin jug - petlja Surčin 1 - petlja Beograd - Novi Sad. Sve naplatne rampe biće u funkciji", dodaju iz JP "Putevi Srbije".

Detaljne i tačne informacije o radovima i stanju na putevima u realnom vremenu možete pratiti na sajtu JP "Putevi Srbije" KLIKOM OVDE.