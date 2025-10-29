Slušaj vest

Brnabić u Parizu sa predsednicom francuske Narodne skupštine Jael Bron-Pive

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić započela je današnju posetu Parizu sastankom sa predsednicom Narodne skupštine Francuske Jael Bron-Pive. Bron-Pive je dočekala Brnabić u zgradi francuske Narodne skupštine.

Njih dve su razgovarale o produbljivanju saradnje parlamenata i jačanju veza između Srbije i Francuske.

Brnabić se nakon sastanka upisala u Zlatnu knjigu i obišla zdanje parlamenta uključujuću i plenarnu salu i biblioteku Skupštine.

Ona se sastala i sa srpsko-francuskom poslaničkom grupom prijateljstva u parlamentu.

Brnabić će se danas sastati i sa predsednikom francuskog Senata Žerarom Laršeom.

Nakon toga, kao izaslanica predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Brnabić će prisustvovati otvaranju Pariskog mirovnog foruma.

Ona će u četvrtak, u okviru Pariskog mirovnog foruma, učestvovati na panelu "Bezbednost naspram održivosti: Skriveni troškovi geopolitičke trke za mineralima".

Na marginama Pariskog mirovnog foruma sastaće se i sa ministrom za evropske i inostrane poslove Francuske Žan-Noel Baroom.