Larše je Brnabićevu dočekao ispred zgrade Senata, nakon čega je usledio sastanak. 

Prethodno je Brnabić posetila francusku Narodnu skupštinu, gde se sastala sa predsednicom francuske Skupštine Jael Bron-Pive. Njih dve su razgovarale o produbljivanju saradnje parlamenata i jačanju veza između Srbije i Francuske.

Brnabić se nakon sastanka u Narodnoj skupštini upisala u Zlatnu knjigu i obišla zdanje parlamenta uključujuću i plenarnu salu i biblioteku  Skupštine.

Ona se sastala i sa srpsko-francuskom poslaničkom grupom prijateljstva u parlamentu. Brnabić će danas, kao izaslanica predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, prisustvovati otvaranju Pariskog mirovnog foruma.

Ona će u četvrtak, u okviru Pariskog mirovnog foruma, učestvovati na panelu "Bezbednost naspram održivosti: Skriveni troškovi geopolitičke trke za mineralima". Na marginama Pariskog mirovnog foruma sastaće se i sa ministrom za evropske i inostrane poslove Francuske Žan-Noel Baroom

