"PRAVE PARALELNU REALNOST OD KOJE SAMO ŠOLAK IMA KORIST" Glavni urednik Kurira: Bilo je netransparentnog poslovanja, pratili smo sve i trpeli žestoke udare
Istina ne bira stranu. Nju ne zanima ko je saopštio, da li na nju pristajete, niti da li vam se dopada. Mesecima unazad pišemo o pozadini najznačajnijih događaja i pravim motivima njihovih učesnika, a sada je dokazano da smo bili u pravu. Uprkos pritiscima sa raznih strana, nije nam bilo teško da to postignemo. Vodila nas je želja za istinom i da vam je mi prvi saopštimo.
Rajko Nedić, glavni urednik Kurira, govorio je na temu razotkrivanja povezanih političara, instrumentalizovanih medija i nevladinih organizacija koja je formirana s ciljem da ukloni svakoga ko Šolakovim firmama predstavlja konkurenciju i prepreku za ostvarivanje ekstraprofita.
Nedić kaže da je Kurir već godinama unazad pisao o poslovanju Šolakove kompanije:
- Sve o čemu smo pisali i upozoravali javnost polako izlazi na videlo od kada je došlo do promene vlasničke strukture u kompaniji - kaže Nedić.
On dodaje da je pre pet godina raskrinkan i mehanizmam načina na koji su poslovali, pa je podsetio i da je Kurir bio na udaru:
- Njihove dve televizije su registrovane u drugoj zemlji i vode se kao prekogranične televizije koje šalju signal. Niko ne radi tamo, ali smo objasnili kako to funkcioniše.
Nedić kaže da se mehanizam sastoji iz dobro povezanih delova kompanije u cilju uništenja konkurencije i velikog rasta, usmerivanje ka biznisu i ostvarivanje ekstremnog profita Dragana Šolaka.
- Oni prave paralelnu realnost od koje samo on ima korist. Ovo je komplikovan sistem. Vidi se da ima političko krilo kroz određene stranke, medije, ali i nezavisni neprofitni mediji koji su takođe mehanizovani. Kada oni objave, ta priča se automatski širi preko njegovih medija - kaže Nedić.
On dodaje da su se oni prikazivali kao borci za demokratiju, pa je podsetio i da je ojačavanje Telekoma kao državne firme dovelo i do Šolakovog pojačanog uticaja na medije, dok je SBB jedno vreme pretio da potpuno preuzme tržište.
- Bilo je netransparentnog poslovanja, a mi smo to sve vreme pratili uz teške kontraudare i trpeli smo žestoke napade. Cilj je bila eliminacija konkurencije, posebno kada je Telekom počeo da se širi i nastala je poštena polarizacija - kaže Nedić.
Nedić navodi da se ovi mediji nisu osvrtali na to da li je nešto istina ili nije, dok su godinama kritikovali stanje medija i vlasti, dok se i sami nisu pridržavali zakona.
