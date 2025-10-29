TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL NEĆE DA GONI BLOKADERA ZA TERORIZAM?! Spise predmeta vratili Višem javnom tužilaštvu na dalje postupanje
Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je nakon razmatranja dostavljenih spisa predmeta Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u vezi pokrenute istrage po naredbi o sprovođenju istrage navedenog tužilaštva, protiv osumnjičenog Vladana Anđelkovića iz Beograda, zbog krivičnog dela ubistvo iz čl. 113 u vezi čl. 30 Krivičnog zakonika i dr, i ocene do sada prikupljenih dokaza, spise predmeta vratilo Višem javnom tužilaštvu u Beogradu na dalju nadležnost i postupanje, saopšteno je danas iz JTOK.
Kako su dalje naveli, iz do sada preduzetih dokaznih radnji u pravcu utvrđivanja činjeničnog stanja na bazi koga bi se zasnivala javnotužilačka odluka se ne može doneti zakonita i definitivna odluka o pravnoj kvalifikaciji krivičnih dela koja je izvršio osumnjičeni Anđelković, zbog čega je neophodno da Više javno tužilaštvo u Beogradu preduzme sve neophodno potrebne dokazne radnje u pokrenutoj istrazi, te po potpuno i pravilno utvrđenom činjeničnom stanju, spise predmeta ponovo dostavi ovom tužilaštvu radi ocene da li se eventualno u radnjama osumnjičenog stiču bitna obeležja bilo kog krivičnog dela koje je u stvarnoj nadležnosti ovog tužilaštva.
Podsetimo, jedan od blokadera Vladan Anđelković je 22. oktobra u šatoru ispred Doma narodne skupštine u Beogradu hicima iz pištolja ranio nevinog čoveka, a potom daljom pucnjavom izazvao požar koji se proširio i na druge šatore.