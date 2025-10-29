Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je nakon razmatranja dostavljenih spisa predmeta Višeg javnog tužilaštva u Beogradu , u vezi pokrenute istrage po naredbi o sprovođenju istrage navedenog tužilaštva, protiv osumnjičenog Vladana Anđelkovića iz Beograda, zbog krivičnog dela ubistvo iz čl. 113 u vezi čl. 30 Krivičnog zakonika i dr, i ocene do sada prikupljenih dokaza, spise predmeta vratilo Višem javnom tužilaštvu u Beogradu na dalju nadležnost i postupanje, saopšteno je danas iz JTOK.

Kako su dalje naveli, iz do sada preduzetih dokaznih radnji u pravcu utvrđivanja činjeničnog stanja na bazi koga bi se zasnivala javnotužilačka odluka se ne može doneti zakonita i definitivna odluka o pravnoj kvalifikaciji krivičnih dela koja je izvršio osumnjičeni Anđelković, zbog čega je neophodno da Više javno tužilaštvo u Beogradu preduzme sve neophodno potrebne dokazne radnje u pokrenutoj istrazi, te po potpuno i pravilno utvrđenom činjeničnom stanju, spise predmeta ponovo dostavi ovom tužilaštvu radi ocene da li se eventualno u radnjama osumnjičenog stiču bitna obeležja bilo kog krivičnog dela koje je u stvarnoj nadležnosti ovog tužilaštva.