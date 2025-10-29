Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Uzbekistanu, a značaj ove posete i razgovora, važnost prijateljstva i koje nam benefite ono donosi, za Kurir televiziju istakli su Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost i Nebojša Bakarec, narodni poslanik Srpske napredne stranke.

"DOČEKAN JE VELIČANSTVENO" Gosti Kurir televizije o Vučićevoj poseti Uzbekistanu: Evo na koje sve načina Srbija može da napreduje kroz ovo prijateljstvo Izvor: Kurir televizija

Bakarec: Uzbekistan nije priznao Kosovo i glasao je protiv rezolucije o Srebrenici

Bakarec je govorio o načinu na koji je srpski predsednik dočekan u Uzbekistanu.

- Videli ste kako je veličanstveno dočekan u toj zemlji o kojoj mi ne znamo mnogo. Velika zemlja, ima mnogo mladih ljudi, 40 miliona stanovnika. Sledi sporazum o slobodnoj trgovini između dve zemlje i zaštiti ulaganja - kaže Bakarec.

On dodaje da će ubrzo odnosi ove dve zemlje biti podignuti na nivo strateškog partnerstva.

- Uzbekistan nije priznao Kosovo i Metohiju, i ne namerava ni nadalje. U UN nisu glasali za sramotnu rezoluciju o Srebrenici, uprkos pritiscima. Kao muslimanska zemlja trpeli su pritiske, ali se ponašaju shodno svojim interesima. Izuzetno je dobro da gajimo prijateljske odnose sa svim zemljama koje pokazuju prijateljstvo prema nama - kaže Bakarec.

Bakarec kaže i da je ovo fenomenalna prilika, kao i da je siguran da će biti još bitnih sastanaka.

- Vidite koliko oni poštuju Srbiju, a mi o njima ne znamo mnogo - kaže Bakarec.

Marko Miškeljin

Miškeljin: Uzbekistan je bitan za energetsku diverzifikaciju

Miškeljin kaže da je geopolitička situacija veoma kompleksna, pa iako nama zemlje trećeg sveta nisu u fokusu i ne razgovaramo o njima, one jesu države sa kojima imamo tradicionalno dobre odnose i zajedničke interese.

- Srbija je interesantna lokacija za investicije, a i Uzbekistan je interesantna lokacija za Srbiju. To je država koja se principijalno drži međunarodnog prava, što nam je bitno zbog naših problema i KiM, ali i zbog energetske diverzifikacije i nastavka ekonomske saradnje u agro sektoru i industriji kože - kaže Miškeljin,

On navodi da je ovo interesantna država, kao i da Srbija može da ekonomski iskoristi ovo prijateljstvo.

- Kada god Srbija čini diplomatske poteze, čujemo kritike od dežurnih kritičara koji su spremni na to. Sada to već možemo tumačiti kao signal da se sve odvija u dobrom pravcu.

