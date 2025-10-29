Slušaj vest

Postavlja se pitanje – ko to u Srbiji napada novinare NUNS-a? Od koga ih štite panciri – od naroda, istine ili od sopstvenih laži?

Ako imamo u vidu da su upravo blokaderske grupe, koje NUNS podržava i naziva „građanskim aktivistima“, mesecima palile prostorije političkih neistomišljenika, kamenovale prolaznike i napadale policiju, jasno je da izvor nasilja nije u novinarima koji rade svoj posao, već u onima koji nasilje pravdaju i relativizuju, navodi se u saopštenju ANS.

ANS smatra da javnost ima pravo da zna da li NUNS raspolaže informacijama o planiranim nemirima ili mogućim sukobima na koje se, očigledno, pripremaju.

Ukoliko ih imaju – dužni su da o tome obaveste nadležne organe, a ne da u tajnosti „nabavljaju opremu“ i dižu tenzije među građanima. Jer Srbija nije bojno polje, osim ako ga neko ne planira zapaliti.

I da zaključimo:
Novinar nosi mikrofon, ne pancir.
Onaj ko se sprema za sukob, neka to više ne skriva iza novinarske legitimacije, zaključuje se u saopštenju ANS:

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaŠOKANTNO, SPREMAJU SE ZA RATIŠTE? NUNS besplatno iznajmljuje pancire i šlemove za svoje novinare na terenu?!
1231321.jpg
DruštvoAsocijacija novinara Srbije: NUNS otvoreno stao uz blokadere-teroriste
Asocijacija novinara Serbije ANS.jpg
DruštvoUNS I NUNS NE ŽELE DA OSUDE LINČ NOVINARA Generalna sekretarka NUNS: Odnos prema ekipama se može okarakterisati kao onemogućavanje izveštavanja sa lica mesta
collage.jpg