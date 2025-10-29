Slušaj vest

Samo dan nakon što je Više javno tužilaštvo u Beogradu utvrdilo da u postupanju Vladana A. postoje obeležja terorizma i predmet prosledilo Tužilaštvu za organizovani kriminal radi ocene nadležnosti, Mladen Nenadić je ekspresno reagovao i vratio predmet, kako sagovornici Kurira ocenjuju, "brže nego što je stigao i da se zavede u arhivu".

U obrazloženju TOK-a navodi se da u napadu Vladana A. nema elemenata terorizma i da je pucnjava u kojoj je teže vatrenim oružjem povređeno jedno lice i izazvana opšta opasnost u nadležnosti Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

- Kao i više puta do sada, Tužilaštvo za organizovani kriminal, poslužilo je kao sigurnosni ventil vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac, koje se aktivira kad god neki slučaj počne da vodi ka političkom motivu ili mreži koja stoji iza nasilja - tvrdi sagovornik Kurira iz pravosuđa.

Više javno tužilaštvo u Beogradu jasno je ukazalo, kako dodaje, da pucnjava ispred Narodne skupštine 22. oktobra nije bila običan sukob.

- Naime, oni su naveli da ako se ima u vidu mesto izvršenja krivičnog dela, odnosno da se događaj desio u centru grada, u prepodnevnim satima, ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije ali i u blizini ostalih državnih organa, da je tom prilikom došlo do upotrebe vatrenog oružja i teškog povređivanja jednog lica, kao i da je osumnjičeni namerno prouzrokovao požar kojim je doveden u opasnost život i telo više lica, stekli su se svi uslovi za razmatranje dela terorizma - podseća naš sagovornik.

Takođe, kako dodaje, imajući u vidu i izjave svedoka koji su naveli da je Vladan A. neposredno pre izvršenja krivičnog dela vikao „Majku vam je..m Vučićevu, ima sve da vas pobijem“, ali i kada se ovaj čin poveže sa ostalim događajima kao što su paljenje prostorija SNS u Novom Sadu i Beogradu, demoliranje sudova i tužilaštava u Valjevu, organizovan odlazak na adrese političkih neistomišljenika, blokade ulica, državnih institucija, jasno je da je reč o udruženom terorističkom poduhvatu.

- Međutim, Mladen Nenadić je sve opet vratio u početnu fazu, saopštivši da „nema dovoljno osnova za kvalifikaciju“ i da predmet ostaje u nadležnosti VJT-a. Na ovaj način je iz pravne kvalifikacije namerno izbačen najvažniji element - motiv. Prema članu 391 Krivičnog zakonika Srbije, delo terorizma podrazumeva da postoji jasan motiv i svestan cilj, da se akt nasilja, bilo da je u pitanju ubistvo, eksplozija, paljenje ili bilo koji drugi nasilan čin, izvrši s namerom da se destabilizuju državni organi ili prinudi vlast na određenu političku odluku, baš ono što se mesecima dešava na ulicama Srbije - objašnjava naš sagovornik i dodaje:

- Ali dvojac koji kontroliše TOK, Mladen Nenadić i Zagorka Dolovac, svesni da bi na taj način ugrozili čitav blokaderski pokret, kao i sopstvene pozicije, događaj koji je mogao izazvati masakr u centru Beograda, svode na „pokušaj ubistva“.

Najveći problem, kako navodi, nije samo u ovom predmetu, već u kontinuitetu rada TOK-a koji, mesecima i bez ikakve odgovornosti, očigledne slučajeve terorističkog akta svodi pod „opštu opasnost“, minimalizuje ih i odbija da ih dovede do višeg nivoa.