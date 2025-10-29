Slušaj vest

Treba se prilagoditi geopolitičkoj prognozi i tražiti rešenja, najpre kroz agresivnu diplomatiju.

To upravo i čini državni vrh. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom cele godine imao sastanke sa najvećim svetskim liderima, i ta inicijativa dobija svoj nastavak kroz aktuelnu posetu Uzbekistanu.

1/9 Vidi galeriju Vučić u Uzbekistanu: Susret sa Tanzilom Narbajevom Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji su diskutovali o poziciji Srbije bili su prof. Milan Petričković, sa Fakulteta političkih nauka, dr Rajko Petrović, politikolog i Ljubomir Đurić, iz Centra za nacionalnu politiku.

Petričković je saglasan da se nalazimo u vrlo izazovnom periodu i da je pitanje energetike trenutno broj jedan, iako to nije jedina turbulencija kroz koju naša zemlja, ali i svet, prolazi.

- Srpska diplomatija na čelu sa predsednikom Vučićem je u poslednje vreme napravilo epohalno širenje u vidu diplomatskih odnosa. To je od posebnog značaja, a posebno u ovako teškom vremenu kada svedočimo novoj arhitekturi našeg sveta. Sada imamo biranje startne pozicije, da vidimo ko će sa kim i pod kojim uslovima - započeo je Petričković.

Petričković ističe da je izuzetno opasno biti isključiv prema jednoj strani usled tektonskih promena, ali je apostrofirao snalaženje naše diplomatije i kazao da su izuzetno značajni sastanci predsednika Vučića i širenje diplomatskog kruga.

- Tako stvaramo vrstu diplomatske ozbiljnosti i uvažavanja. Imamo dosta pitanja, od Kosova, pa do Republike Srpske i jako je teško plivati kada ste pod takvim tenzijama, ali naše rukovodstvo za sada to radi bespekorno - kaže Petričković.

Rusija odugovlači rešenje NIS-a

Rajko Petrović se osvrnuo na aktuelnu situaciju sa NIS-om, pa je rekao da "Rusija odugovlači to rešenje jer tako štiti svoje interese".

Ovako izgledaju manevri srpske diplomatije u novoj arhitekturi sveta Izvor: Kurir televizija

- Shodno tome i mi bismo trebali da se vodimo logikom našeg državnog i nacionalnog interesa, a ne bratskih i prijateljskih odnosa, koji u međunarodnim odnosima u suštini i ne postoje. Postoje samo interesi koje bi trebalo štititi. Mi uvažavamo Rusiju kao važnog političkog i energetskog partnera, a uvek ističem njihovu podršku pri Savetu bezbednosti UN i oko Kosova, zaista smo dobijali gas po jednoj od najpovoljnijih cena proteklih godina i bili su pouzdan partner - kaže Petrović.

Međutim, Petrović ističe da ovo što se dešava sa NIS-om nije naša krivica, već je reč o nečemu što je proisteklo iz sukoba Amerike i Rusije.

- Zaista je za očekivati da će Rusija imati maksimalno razumevanja za nas po tom pitanju jer Srbija je jedna od retkih zemalja Evrope koja nije uvela sankcije Rusiji i njima je to jako bitno da plasiranju svom javnom mnjenju kao vrstu diplomatske pobede, ali meni se čini da će se ovde teško doći do rešenja koje će imati obostranu korist. Rusija ne želi da nama proda NIS, postoji informacijada neko iz Rusije želi da Hrvati kupe NIS. To bi bilo šokantno i nanelo bi ozbiljne posledice po ugled Rusije ovde u Srbiji. Svakako, verujem da će naše rukovodstvo naći rešenje za ovako ozbiljno i komplikovano pitanje - kaže Petrović.

Srbija mora da zaštiti svoje interese Ljubomir Đurić kaže da je za veliki broj problema neophodno pričati sa Evropom ili Zapadom, pa je stava da što bolji odnos sa tim zemljama, može i nama da donese benefite:

- Moramo da ostvarimo i zaštitimo naše interese u što većoj meri. Vidite, o NIS-u moramo da pregovaramo sa Amerikancima, kao i o Republici Srpskoj, a o fondovima i ulaganjima sa Evropljanima, kao i oko Kosova... Nekako se nameće da će bolji odnos sa Amerikom i Evropom doneti bolji rezultat po tim pitanjima, nego da se okrenemo nekom drugom.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

VUČIĆ PRUŽA PODRŠKU RANJENOM: