Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Uzbekistana gde boravi u zvaničnoj četvorodnevnoj poseti.

Vučić je već imao niz važnih sastanaka, učestvovao je na poslovnom forumu, potpisana je Zajednička deklaracija...

Predsednik Srbije rekao je da očekuje održavanje sastanka mešovite komisije Srbije i Uzbekistana u januaru ili februaru, a zatim i posetu predsednika te zemllje Beogradu Šavkata Mirzijojeva u martu ili aprilu.

"Očekujemo u martu ili aprilu dolazak predsednika Mirzijojeva u Beograd i verujem da mnogo toga zajednički možemo da uradimo", rekao je Vučić iz Taškenta.

On je rekao da su mogli da vide kojom brzinom Uzbekistan napreduje.

"Kina i centralnoazijske zemlje će ogromnom brzinom da napreduju. Oni imaju tigrovo oko, veliku želju da rade, da brže i više rade", rekao je Vučić.

Kako je dodao, kod njih ne postoje zahtevi za "lako i lepo da živimo", a bez velikog truda i rada.

"I kada to govorim, ne govorim u poređenju samo sa nama, govorim u poređenju sa celom Evropom i sa celim Zapadom. Tako da budućnost, rekao bih, najbrži i najveći napredak upravo leži u ovim zemljama, a jedna od njih je Uzbekistan. Te zemlje sve češće posećujemo u poslednje vreme", kazao je Vučić.

Predsednik Srbije je rekao da je imao danas važne sastanke u uzbekistanskom parlamentu.

"Razgovarali smo o širenju naše saradnje, o svim političkim aspektima naše saradnje, svim međunarodnim forumima, organizacijama i institucijama. Ali pre svega, današnji dan je bio posvećen napretku, unapređenju, razvoju naše privredne saradnje u okviru naših industrija, posebno u IT sektoru, tehnološkom domenu i mislim da smo mnogo toga mogli da vidimo, mnogo toga da naučimo", rekao je Vučić.

Naglasio je da je srećan što je jedan deo naših poslovnih ljudi došao u Uzbekistan, kao što je veliki broj poslovnih ljudi iz te zemllje prisustvovao biznis forumu između dve zemlje.

"Mislim da smo mnogo toga mogli da naučimo i da smo stvorili osnove za značajnu buduću saradnju", rekao je Vučić.

Foto: Printscreen/Pink

"Retko je pronaći tako prijateljsko okruženje i tako marljivog predsednika sa rezultatima od koga ima šta da se nauči".

"Grade aerodrome, stadione... Imaju milion beba godišnje".

"Na svakom mestu možete da vidite poštovanje koje imaju prema našem narodu i Srbiji. Od 1968. je ovo prvi put da ovako visoki državnik dolazi u Uzbekistan. Da vidite kako smo upali u fensi bunar, da idemo samo u London, Rim, Pariz, a tamo gde možemo stvarno mnogo da uradimo, nismo".

Foto: Video plus

Predsednik Vučić izjavio je da mu nije čudno što je prekrečen mural na kojem piše "Kad se srpska vojska na Kosovo vrati", jer delu blokadera, kao i ekstremnim grupama iz Novog Pazara očigledno smeta Kosovo i Metohija u sastavu Srbije.

Vučić je, odgovarajući na molbu da prokomentariše to što je taj mural na Zelenom vencu u Beogradu prekrečen, kazao da su blokaderi iz Beograda "imali goste iz Novog Pazara, navijačke grupe, koji ne kriju da mrze srpski narod na Kosovu i Metohiji".

"Ne mislim na sve ljude u Novom Pazaru, najveći broj su dobri i pošteni ljudi, ali imate te ekstremne grupe koje mrze Srbiju, kao i deo blokadera koji ne krije da mrzi Srbiju i očigledno da njima smeta i Kosovo i Metohija u sastavu Srbije", rekao je Vučić.

Kako je dodao, takvima svakako smeta i srpska vojska.

"Ništa čudno", primetio je Vučić.

Foto: Video plus

Vučić je rekao da su nasilje tokom protesta uvek izazivali demonstranti i dodao da od sukoba i ratova na ulicama Srbije nema ništa.

Komentarišući to što NUNS deli svojim članovima pancire i zaštitnu opremu besplatno, ironično kazao da možda ti ljudi idu u Sudan.

"Možda su se spremili pa lete nekim specijalnim čarterom za Sudan. Što je babi milo, to joj se i snilo. Oni bi da vide nekakve ratove i nekakve sukobe, nema ništa od toga. Mogu da izazovu nekakvo jednokratno nasilje, svi će biti pohapšeni, a mogu da imaju opremu kakvu god hoće", rekao je Vučić.

Kako je dodao, jasno je da niko drugi nasilje neće da izaziva sem njih.

"Znaju oni odlično da su ga uvek izazivali, nije pucao niko od nas u nekoga od njih, već su oni pucali da ubiju čoveka i to došli na mesto koje je zakonito prijavljeno, zakonito za razliku od njihovih protivzakonitih skupova i upucali čoveka", rekao je Vučić.

Podsetio je na laži koje su plasirane poput ponašanja policije, korišćenja zvučnog topa, mrtvog dečaka od 16 godina u Valjevu, prebijenu studentkinju u policijskoj stanici i drugo.

"Imamo mnogo većih problema nego što su, rekao bih, zgubidanski, dosadni trikovi, tako da nemam vremena s tim da se bakćem", dodao je Vučić.

Foto: Video plus

"Te večeri kada smo kretali u Uzbekistan, razmišljao sam kako da izazovemo nemire u Crnoj Gori. Njima je Aleksandar Vučić za sve kriv. Kako je pokojni Tijanić govorio, svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Razumem njihove frustracije. Mislili su da će da zgaze Srbe u Crnoj Gori, a Srba sve više u Crnoj Gori. Svima njima ja ugledah leđa, a oni i dalje ne znaju kako će samnom da završe".