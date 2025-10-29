Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom drugog dana zvanične posete Republici Uzbekistan posetio je Centar za islamsku civilizaciju, Senat "Olij Mažlisa", Industrijski kompleks Tehno-park i izložbu "Proizvedeno u Uzbekistanu", nakon čega je učestvovao na Poslovnom forumu Srbija-Uzbekistan.

"Video sam mnogo stvari u Taškentu i želja mi je da stvorimo što bolje poslovno okruženje za naše poslovne zajednice, kako bismo se što bolje povezali, jer u saradnji sa Uzbekistanom vidim ogroman potencijal", naveo je predsednik Vučić na Instagramu i dodao:

"Izuzetno sam zahvalan predsedniku Šavkatu Mirzijojevu koji nas je primio sa najvećim gostoprimstvom koje sam ikada doživeo. Takva vrsta prijateljstva predstavlja temelj za razgovor o svim pitanjima na iskren i otvoren način.

Ovde sam video neverovatan napredak, a i brojke govore same po sebi. Postigli ste ogroman uspeh na kojem ceo svet treba da vam čestita.

Poslednjih godina naša stopa rasta jedna je od najvećih u Evropi. Uveren sam da postoji veliki interes srpskih kompanija za saradnju sa vašim kompanijama u raznim oblastima, od poljoprivrednih i hemijskih proizvoda, farmaceutske i tekstilne industrije, a posebno u podučju IKT.

Zadivljen sam razlikom koju ste bi na tom polju napravili, a posebno sam zapazio da vaši mladi ljudi sa velikim entuzijazmom streme ka tome da preteknu sve na svetu, a mi ćemo se truditi da u tome držimo korak sa vama.