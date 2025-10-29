Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom drugog dana zvanične posete Republici Uzbekistan posetio je Centar za islamsku civilizaciju, Senat "Olij Mažlisa", Industrijski kompleks Tehno-park i izložbu "Proizvedeno u Uzbekistanu", nakon čega je učestvovao na Poslovnom forumu Srbija-Uzbekistan.

"Video sam mnogo stvari u Taškentu i želja mi je da stvorimo što bolje poslovno okruženje za naše poslovne zajednice, kako bismo se što bolje povezali, jer u saradnji sa Uzbekistanom vidim ogroman potencijal", naveo je predsednik Vučić na Instagramu i dodao:

"Izuzetno sam zahvalan predsedniku Šavkatu Mirzijojevu koji nas je primio sa najvećim gostoprimstvom koje sam ikada doživeo. Takva vrsta prijateljstva predstavlja temelj za razgovor o svim pitanjima na iskren i otvoren način.

Ovde sam video neverovatan napredak, a i brojke govore same po sebi. Postigli ste ogroman uspeh na kojem ceo svet treba da vam čestita.

Poslednjih godina naša stopa rasta jedna je od najvećih u Evropi. Uveren sam da postoji veliki interes srpskih kompanija za saradnju sa vašim kompanijama u raznim oblastima, od poljoprivrednih i hemijskih proizvoda, farmaceutske i tekstilne industrije, a posebno u podučju IKT.

Zadivljen sam razlikom koju ste bi na tom polju napravili, a posebno sam zapazio da vaši mladi ljudi sa velikim entuzijazmom streme ka tome da preteknu sve na svetu, a mi ćemo se truditi da u tome držimo korak sa vama.

Pažljivo ćemo da analiziramo sve mogućnosti za saradnju, a očekujemo i posetu predsednika Šavkata Mirzijojevau tokom koje ćemo potvrditi strateško partnerstvo između Srbije i Uzbekistana. Uveren sam da možemo mnogo toga dobrog zajedno da uradimo na temeljima međusobnog poštovanja i razumevanja".

Ne propustitePolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ IZ TAŠKENTA: Dan posvećen napretku privredne saradnje! Moja poseta Uzbekistanu je prva predsednička od 1968, a ovde ima šta da se nauči
Screenshot 2025-10-29 150838.png
PolitikaDIJAGNOZA JEDNE REGIONALNE BOLESTI "Borba" o predsedniku Srbije: Aleksandar Vučić – osovina balkanske političke psihijatrije
Zrenjanin 17 godina SNS-a Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić
PolitikaBIKOVIĆ UZEO MILIONE OD DRŽAVE, A KAD JE RAZOTKRIVEN - POSTAO BLOKADER! Hvalio Vučića, dobio 8,5 MILIONA za projekte koji se nisu desili, sad udario žestoko!
Miloš Biković Aleksandar Vučić
Politika"VUČIĆ U UZBEKISTANU DOČEKAN VELIČANSTVENO" Gosti Kurir televizije diplomatskoj važnosti posete: Izuzetno je dobro da gajimo prijateljske odnose
Uzbekistan.jpg