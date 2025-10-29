Slušaj vest

Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin sastao se danas sa ambasadorom Narodne Republike Kine u Republici Srbiji nj.e. Li Mingom.

U razgovoru sa Aleksandrom Vulinom koga je nazvao dobrim i starim prijateljem Kine, ambasador Li Ming je istakao da je Pokret socijalista stranka koja je dugoročno posvećena razvoju prijateljske saradnje sa Kinom. Pokretu socijalista je čestitao na uspesima, razvoju i napretku napomenuvši da je PS jedna od retkih stranaka u Srbiji koja se pridržava ideologije neosocijalizma, uvek posvećena ljudskom napretku i pravdi i igra značajnu ulogu u političkom životu Srbije.

Li Ming je naglasio da Komunistička partija Kine, koja je najveća vladajuća partija na svetu, pridaje veliki značaj saradnji sa Pokretom socijalista kao i da je spremna da deli iskustvo i tajne upravljanja sa prijateljima i prijateljskim strankama kao što je Pokret socijalista, ističući značaj zajedničkog učenja i napredovanja.

Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin se zahvalio Narodnoj Republici Kini na prijateljstvu i podršci, kao i na doslednom poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, ističući da Srbija čvrsto podržava celovitost i politiku "Jedne Kine".

Vulin i Li Ming su poručili da su Srbija i Kina, čelični prijatelji i da dele zajedničku budućnost.